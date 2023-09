Gaya Make Up Ayu Ting Ting Ala Korea Bikin Pangling

Gaya tampilan aktris Korea Selatan masih menjadi tren di kalangan masyarakat Indonesia. Kaum milenial dan generasi Z adalah pasar yang sangat besar dan menggandrungi seluk beluk tentang Korea Selatan.

Mulai dari Drama Korea (Drakor), Boy Band dan Girl Band asal Korea yang mendunia, hingga gaya make up yang ditampilkan para aktris Korea tidak luput dari pantauan warga net.

Paras wajah para pemain Drakor yang glowing, mulus, dengan make up ala Korea yang terlihat flawless menjadi salah satu acuan milenial dan generasi Z saat ini.



Penampilan memang tidak dapat dipungkiri menjadi salah satu daya tarik seseorang. Hasilnya, gaya tampilan ala selebriti Korea pun membuat semakin awet muda.

Salah satu artis Indonesia yang tampak pangling berdandan ala Korea adalah Ayu Ting Ting. Penampilan Ayu Ting Ting tidak pernah luput dari perhatian warga net.



Arie Kayz, seorang make up artist yang berkesempatan untuk memoles tampilan wajah Ayu itu membeberkan rahasia bagaimana dia menghasilkan make up yang flawless dan tampak elegan.





“Nah untuk tampilan Ayu sendiri aku di sini karena kebutuhannya untuk show, aku buat lebih stand out di bagian mata, tentunya dengan glittery eye yang menggunakan warna pink, bb cream sebagai foundation, shimer, dan warna coral pada bagian bibir,” kata Arie Kayz kepada INILAHCOM, Jakarta, Senin, (20/09/2021).



Arie menambahkan, make up dengan tema Korean Look menjadi salah satu yang dipilih karena sesuai dengan busana yang dipakai Ayu.



Arie membuat Ayu tidak tampil berlebihan. Dia mengatakan flawless adalah tujuan dari make up Korean Look yang kerap digandrungi masyarakat saat ini.

"Yang pasti tampilan yang stand out tapi tetap terlihat natural dalam pengaplikasian complaxion dengan hasil yang flawless," tambahnya.

Baca Juga: Terungkap 5 Makanan Kesukaan Keluarga Ayu Ting Ting

Ayu Ting Ting dan Abdul Rozak, ayah kandungnya menjadi perhatian warga net belakangan ini. Hal tesebut karena ternyata, diam-diam Abdul Rozak ikut melakukan perawatan wajah dengan cara tanam benang. Tujuannya adalah agar kulitnya terlihat kencang dan segar seperti waktu muda.