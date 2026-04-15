Gebrakan Diplomasi Prabowo: Borong Alutsista di Prancis, Amankan Energi di Rusia

Presiden Prabowo Subianto terus melancarkan manuver diplomasi 'jemput bola' di panggung global. Setelah menyambangi Moskwa, kini Paris menjadi saksi bisu penguatan industri pertahanan Indonesia. Kesepakatan strategis berhasil diamankan menyusul pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Selasa (14/4/2026).

Pemerintah Indonesia mengonfirmasi bahwa kerja sama ini mencakup pengadaan peralatan pertahanan (alutsista) dan penguatan struktur industri pertahanan nasional. Tak hanya urusan moncong senjata, kedua pemimpin negara juga sepakat menjalin kolaborasi erat di sektor transisi energi serta pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT).

"Ini termasuk pengadaan peralatan pertahanan dan penguatan industri pertahanan," bunyi pernyataan resmi pemerintah yang dikutip dari AFP, Rabu (15/4/2026).

Diplomasi Maraton: Dari Kremlin ke Pentagon

Manuver Prabowo di Paris merupakan bagian dari rangkaian kunjungan luar negeri yang sangat padat. Sebelum menginjakkan kaki di Prancis, Prabowo terlebih dahulu menemui Presiden Rusia Vladimir Putin di Kremlin.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa pertemuan di Moskwa difokuskan pada penguatan kemitraan strategis, terutama di sektor energi, sumber daya mineral, dan pembangunan industri nasional.

Menariknya, saat Prabowo berada di Eropa, Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin juga tengah bergerak di Washington. Sjafrie bertemu dengan Menteri Perang AS Pete Hegseth di Pentagon untuk mengumumkan 'Kemitraan Kerja Sama Pertahanan Utama' demi menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik.

Amankan Pasokan Minyak di Tengah Perang

Langkah proaktif ini diambil bukan tanpa alasan. Indonesia menyadari posisi tawar strategisnya di Selat Malaka—jalur pelayaran minyak tersibuk di dunia. Prabowo menegaskan bahwa rangkaian kunjungan ini adalah upaya konkret melindungi rakyat dari dampak lonjakan harga minyak global akibat konflik di Timur Tengah.

"Saudara-saudari sekalian, ini demi mengamankan pasokan minyak, saya harus pergi ke mana-mana," tegas Prabowo dalam pidatonya di hadapan kabinet bulan ini.

Menjaga Keseimbangan Non-Blok

Meskipun menjalin kemitraan erat dengan Prancis dan AS, Jakarta tetap konsisten pada garis politik luar negeri bebas aktif. Tahun lalu, Indonesia resmi bergabung dengan blok BRICS yang dihuni Rusia dan China.

Di sisi lain, Indonesia juga menandatangani kesepakatan perdagangan dengan Presiden AS Donald Trump dan bergabung dengan Board of Peace. Meski bergabung dengan lembaga bentukan Trump tersebut, Indonesia bersikap tegas dengan tidak membayar biaya keanggotaan tetap sebesar US$1 miliar atau sekitar Rp17 triliun.

Kini, perhatian dunia tertuju pada Jakarta terkait permintaan izin penerbangan lintas wilayah dari Amerika Serikat. Keputusan atas permintaan ini diyakini para analis akan menjadi sinyal kuat ke mana arah bandul kebijakan luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.