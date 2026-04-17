Gebrakan Pertama Presiden Min Aung Hlaing: Myanmar Hapus Hukuman Mati Jadi Seumur Hidup

Peta politik Myanmar kembali bergejolak, namun kali ini melalui jalur diplomasi pengampunan. Presiden terpilih Myanmar, Min Aung Hlaing, menandatangani keputusan besar dengan mengganti seluruh hukuman mati di negara tersebut menjadi penjara seumur hidup.

Langkah ini menandai grasi pertama yang ditetapkan oleh mantan panglima tertinggi militer tersebut sejak ia resmi ditetapkan sebagai presiden oleh Parlemen yang didukung militer pada awal April 2026.

Mengutip laporan Eleven Myanmar, Jumat (17/4/2026), amnesti nasional ini diberikan dalam rangka menyambut Tahun Baru Myanmar. Keputusan ini diklaim sebagai langkah kemanusiaan demi menjaga ketenangan masyarakat bagi individu yang terjerat kasus hukum sebelum tanggal 17 April 2026.

Aung San Suu Kyi Turut Mendapat Grasi

Salah satu poin yang paling menyedot perhatian publik internasional adalah masuknya nama Aung San Suu Kyi dalam daftar penerima grasi. Pemimpin Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang kini telah dibubarkan tersebut dilaporkan mendapatkan pengurangan hukuman.

Suu Kyi, yang awalnya divonis total 33 tahun penjara melalui berbagai kasus di bawah rezim junta, kini menjalani masa hukuman menjadi 27 tahun. Meski belum bebas sepenuhnya, langkah ini dilihat sebagai sinyal politik tertentu dari pemerintahan Min Aung Hlaing yang baru bertransformasi.

Transformasi Militer ke Kursi Kepresidenan

Min Aung Hlaing sendiri baru saja melepaskan seragam militer dan mengundurkan diri dari posisi Panglima Tatmadaw pada Maret 2026 untuk menduduki kursi presiden. Langkah ini menyusul kemenangan besar partai pro-militer, termasuk Partai Solidaritas dan Pembangunan Uni (USDP), dalam pemilu tiga tahap yang digelar Desember lalu.

Transformasi ini dilakukan setelah lima tahun Myanmar berada di bawah kepemimpinan junta sejak kudeta berdarah pada Februari 2021. Selama periode transisi dari junta ke pemerintahan baru ini, Myanmar mencatatkan sejarah kelam.

Catatan Kelam di Balik Amnesti

Meski amnesti ini memberikan angin segar bagi para terpidana mati, data dari asosiasi tahanan politik setempat memberikan perspektif yang berbeda. Selama lima tahun terakhir:

30.870 orang sempat ditahan sejak kudeta 2021.

sempat ditahan sejak kudeta 2021. 8.700 orang di antaranya telah dibebaskan.

di antaranya telah dibebaskan. 7.972 orang dilaporkan tewas dalam gejolak politik dan keamanan yang menyelimuti negeri tersebut.

Pengampunan massal ini kini tengah diuji oleh mata dunia. Apakah ini murni langkah kemanusiaan untuk memulihkan stabilitas nasional, atau sekadar strategi pencitraan politik bagi rezim Min Aung Hlaing di hadapan komunitas internasional?