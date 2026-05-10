Gebuk Madrid 2-0, Barcelona Juara La Liga!

Senin, 11 Mei 2026 - 04:35 WIB

Senin, 11 Mei 2026 - 04:35 WIB

Ukuran Font Kecil Besar

Barcelona resmi menasbihkan diri sebagai juara La Liga Spanyol musim 2025/2026! status juara terasa lengkap setelah Blaugrana memenangkan laga penuh gengsi El Clasico melawan Real Madrid.

Bertanding di Camp Nou, Senin (11/5/2026) dini hari WIB, Barca menang 2-0 lewat gol Marcus Rashford dan Ferran Torres di babak pertama.

Barcelona mengoleksi 91 poin di puncak klasemen dari 35 laga. Madrid di tempat kedua dengan 77 poin dan tidak bisa lagi mengejar Barca walaupun menyisakan tiga pertandingan lagi.

Jalannya pertandingan

Bermain di hadapan penuh suporternya, Barcelona langsung tancap gas!

Pertandingan baru berjalan 9 menit, Blaugrana langsung mencetak gol lewat Marcus Rashford. Ia mencetak gol lewat tendangan bebas dari tepi kotak penalti yang melengkung ke sudut kiri atas gawang.

Hanya sembilan menit berselang (menit ke-18, anak asuh Hansi Flick menggandakan keunggulan kali ini lewat Ferran Torres. Ia memanfaatkan umpan dari Dani Olmo dan menyelesaikannya dengan tenang ke sisi kanan gawang.

Real Madrid sempat mencetak gol pada menit ke-63 melalui Jude Bellingham. Namun gol tersebut dianulir karena posisi offside dalam proses serangan.

Barcelona kembali mendapatkan peluang pada menit ke-84 melalui Robert Lewandowski. Tembakan rendahnya dari dalam kotak penalti berhasil digagalkan oleh kiper Thibaut Courtois.

Skor 2-0 bertahan hingga pertandingan berakhir. Barcelona pun memastikan kemenangan sekaligus mengunci gelar La Liga musim ini.

Susunan pemain

Barcelona (4-2-3-1): Joan Garcia; Joao Cancelo, Gerard Martin, Pau Cubarsi, Eric Garcia; Pedri, Gavi; Marcus Rashford, Dani Olmo, Fermín Lopez; Ferran Torres.

Pelatih: Hansi Flick

Real Madrid (4-4-2): Thibaut Courtois; Fran Garcia, Dean Huijsen, Antonio Rudiger, Trent Alexander-Arnold; Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni, Brahim Diaz; Vinicius Junior, Gonzalo Garcia.

Pelatih: Alvaro Arbeloa

