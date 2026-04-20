Gedung D Kemendagri Jaksel Kebakaran, Pegawai Panik Selamatkan Diri dan Barang-barang

Personel Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan memadamkan kebakaran di Gedung D Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Direktorat Jenderal Kependekan dan Pencatatan Sipil, di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (20/4/2026). (Foto: Antara/Luthfia Miranda Putri)

Sebanyak 75 personel Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakarta Selatan memadamkan kebakaran di Gedung D, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Direktorat Jenderal Kependekan dan Pencatatan Sipil, di Pasar Minggu, Jakarta Selatan (Jaksel).

"Sebanyak 18 unit atau 75 personel dikerahkan," ujar Kepala Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan Asril Rizal saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (20/4/2026).

Asril menyebutkan laporan kebakaran itu diterima pada pukul 13.38 WIB. Kemudian, personel mulai beroperasi pada pukul 13.47 WIB.

Pemadaman

Sampai dengan saat ini, petugas Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan masih melakukan pemadaman di lokasi kebakaran.

"Dugaan penyebab dan kronologi masih diselidiki," tutur Asril menambahkan.

Berdasarkan pantauan di lokasi, sejumlah aparat sipil negara (ASN) berseragam cokelat yang panik dengan terjadinya kebakaran tampak berada di luar gedung sembari menyelamatkan diri dan barang-barang.

Kebakaran tersebut diketahui berasal dari lantai dua, dan sebanyak tujuh unit mobil pemadaman kebakaran dikerahkan ke lokasi.