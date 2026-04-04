Gedung di Atas 4 Lantai Wajib Setor Akses CCTV ke Pemprov DKI, Buat Apa?

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memperketat pengawasan ibu kota. Mulai sekarang, semua gedung di Jakarta yang memiliki lebih dari empat lantai wajib mengoneksikan sistem CCTV mereka dengan jaringan milik Pemprov DKI Jakarta. Langkah ini diambil untuk menciptakan sistem keamanan kota yang terintegrasi.

Pramono menegaskan, aturan ini bukan sekadar imbauan, melainkan kebijakan yang sudah diputuskan dan segera berlaku sesuai regulasi yang ditetapkan.

"Untuk CCTV, kita sudah memutuskan nanti gedung-gedung yang lantainya lebih dari empat, sesuai dengan pergub, akan dikoneksikan dengan CCTV yang dikelola oleh pemerintah DKI Jakarta, sehingga dengan demikian Jakarta akan menjadi terintegrasi," ujar Pramono usai menghadiri halalbihalal di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Sabtu (4/4/2026).

Kebijakan ini menjadi bagian dari modernisasi pemantauan kota. Dengan integrasi ini, Pemprov DKI mengeklaim bakal lebih cepat merespons situasi darurat, memantau aksi kriminalitas, hingga mengelola manajemen lalu lintas secara efektif dari satu pintu.

Pramono juga memastikan bahwa pengawasan kamera pengintai ini tidak hanya menyasar sektor swasta atau gedung-gedung mentereng saja. Wilayah pemukiman dan fasilitas publik di tingkat bawah juga akan disisir. "Untuk kelurahan dan sebagainya tetap akan kita pasang," tambahnya.

Melalui Pergub yang tengah disiapkan, integrasi ini diharapkan menutup celah titik buta (blind spot) di Jakarta, sehingga pengawasan kota tidak lagi sepotong-sepotong.