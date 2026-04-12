Gedung Kosong di Sedati Sidoarjo Disulap Jadi Markas Judi Sabung Ayam

Petugas kepolisian saat melakukan penertiban di lokasi sabung ayam di Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim), Sabtu (12/4/2026).(Foto: beritajatim)

Kepolisian melalui Polsek Sedati dan Polres Sidoarjo menertibkan sebuah Gedung dan lahan kosong di Desa Pepe, Kecamatan Sedati, Sabtu (11/4/2026).

Penertiban ini dilakukan karena tempat tersebut dijadikan sebagai arena sabung ayam oleh sejumlah pihak.

Polsek Sedati didampingi oleh Koramil Sedati, Pomal Lanudal Juanda, dan perangkat Desa Pepe langsung mengecek lokasi sabung ayam tersebut. Namun, saat pengecekan, tempat tersebut sudah sepi dari kegiatan sabung ayam.

Selanjutnya, petugas melakukan sejumlah tindakan dengan membongkar sarana judi sabung ayam yang ada, memasang banner larangan perjudian, serta memberikan imbauan larangan keras kepada warga atau pihak siapa pun yang melakukan kegiatan serupa kembali.

Kapolsek Sedati Iptu Masyita Dian Sugianto menegaskan pihaknya akan menindak siapapun yang terlibat kegiatan sabung ayam tersebut.

“Kami tidak pandang siapa saja, jangan sampai ada warga maupun oknum tak bertanggung jawab yang terlibat dalam kegiatan judi sabung ayam. Karena judi sabung ayam adalah perbuatan melanggar hukum,” tegasnya seperti dikutip, Minggu (12/4/2026).

Kasi Humas Polresta Sidoarjo AKP Tri Novi Handono mengapresiasi peran serta masyarakat, rekan media, maupun netizen dalam memberikan laporan gangguan kamtibmas kepada pihak kepolisian.

Adanya laporan masyarakat terkait gangguan kamtibmas, baik itu melalui media massa, media sosial, datang langsung ke kantor polisi, atau melalui nomor hotline pengaduan masyarakat 110.

“Polresta Sidoarjo tentu sangat mendukung kinerja kami dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat sehingga dapat terwujudnya kamtibmas secara aman dan kondusif,” katanya.