Gejolak Geopolitik Global Berpotensi Seret Rupiah ke Level Rp17.550

Pengamat mata uang memproyeksikan rupiah bakal tertekan hingga level Rp17.550 per dolar AS dipicu konflik Timur Tengah dan kenaikan harga minyak.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diprediksi bakal terus merosot tajam hingga menembus level Rp17.550. Tekanan hebat ini dipicu oleh eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan Eropa Timur yang kian memanas.

Berdasarkan data Bloomberg pada pembukaan perdagangan Senin (4/5/2026), mata uang Garuda berada di posisi Rp17.346 per dolar AS. Angka ini menunjukkan pelemahan sembilan poin atau sekitar 0,05 persen dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya di level Rp17.337 per dolar AS.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi, memproyeksikan pelemahan ini belum menemui titik jenuh. Menurutnya, pergerakan rupiah sepanjang pekan ini masih akan dibayangi tren negatif.

"Rupiah masih akan mengalami pelemahan. Bahkan di minggu ini, kemungkinannya bukan lagi di Rp17.500, tapi bisa jadi menyentuh Rp17.550 per dolar AS," ujar Ibrahim kepada Inilah.com di Jakarta, Senin (4/5/2026).

Blokade Selat Hormuz dan Harga Minyak

Ibrahim menjelaskan bahwa faktor utama yang menekan rupiah adalah konflik antara Amerika Serikat dan Iran di Selat Hormuz. Jalur perdagangan vital ini menjadi titik nadir keamanan energi global setelah kedua negara saling melakukan blokade di perairan internasional.

"Kondisi di Selat Hormuz sangat krusial. Saling kunci antara AS dan Iran menghambat transportasi 20 persen pasokan minyak mentah dunia. Dampaknya nyata, harga minyak mentah kini sudah bertengger di atas US$100 per barel," urai Ibrahim.

Tak hanya itu, ketidakpastian di Timur Tengah semakin diperparah oleh aksi militer Israel yang terus menggempur wilayah Lebanon Selatan, meskipun isu gencatan senjata sempat berembus.

Efek Domino ke Inflasi dan Suku Bunga

Kondisi di Eropa Timur turut memperkeruh suasana. Serangan Ukraina terhadap sejumlah kilang minyak di wilayah Rusia dipastikan bakal memicu lonjakan harga energi lebih lanjut. Ibrahim mengingatkan bahwa kenaikan harga minyak dunia adalah pemantik utama inflasi tinggi.

Jika inflasi global tak terkendali, bank sentral dunia kemungkinan besar akan mengambil langkah agresif dalam pertemuan kebijakan moneter bulan Mei ini.

"Dampaknya adalah inflasi tinggi. Ada kemungkinan besar bank sentral global dalam pertemuan bulan Mei ini akan menaikkan suku bunga. Nah, kenaikan suku bunga inilah yang akan membuat rupiah semakin babak belur," pungkasnya.