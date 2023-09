Gelar Konser di Jakarta dan Surabaya, Simple Plan Turut Galang Donasi

Band rock ikonik Simple Plan akan tampil di Jakarta dan Surabaya sebagai bagian dari Tur Asia Tenggara The Harder Than It Looks untuk mempromosikan album terbaru mereka, yang dirilis awal tahun ini.

Rencananya dari konser ini Simple Plan akan mendonasikan $1 atau Rp15 ribuan dari setiap penjualan tiket turnya ke Simple Plan Foundation.

Didirikan pada tahun 2005, Simple Plan Foundation diciptakan untuk membantu kaum muda yang membutuhkan. Kekuatan musik digunakan sebagai sarana untuk membantu kaum muda yang membutuhkan yang juga sedang mencari tujuan hidup dan cinta mereka. Simple Plan Foundation telah berkontribusi pada lebih dari 20 organisasi nirlaba selama bertahun-tahun, mengumpulkan lebih dari $350.000 dalam 6 bulan pertama sejak didirikan.

Indonesia adalah salah satu dari empat negara yang dikunjungi oleh Pierre Bouvier (vokal), Chuck Comeau (drum), Sebastien Lefebvre (gitar) dan Jeff Stinco (gitar ritem) dalam tur selain Malaysia, Singapura, dan Filipina pada Maret 2023. Jakarta dan Surabaya adalah dua kota di Indonesia yang akan dikunjungi Simple Plan dalam rangkaian tur ini.

Mereka dijadwalkan tampil di Everblast Festival di Jakarta pada 4 Maret 2023 dan di W Superclub di Surabaya pada 5 Maret 2023. Mengenai rencana kembalinya mereka ke Asia Tenggara, Simple Plan mengatakan mereka sangat senang akhirnya kembali dan tampil untuk para penggemar di Asia Tenggara.

"Ini adalah tempat yang sangat istimewa bagi kami. Selama 20 tahun terakhir, kami telah mengadakan konser yang tak terlupakan di Asia dan kami selalu senang menghabiskan waktu di sana,” kata Simple Plan dalam keterangan resmi mereka, Selasa (28/12/2022).

"Kami menghitung hari hingga Maret dan tidak sabar untuk keluar dan melihat kalian semua!" lanjutnya.

Simple Plan merilis Harder Than It Looks Mei lalu, tak lama setelah merayakan ulang tahun ke-20 album debut mereka No Pads, No Helmets... Just Balls.

Tur Asia mendatang mereka juga menandai kembalinya Simple Plan ke Asia untuk pertama kalinya sejak tur Taking One For The Team yang sukses pada tahun 2016.

Di awal tahun 2022, Simple Plan hampir menyapa penggemarnya di Indonesia melalui penampilan tamu mereka di NET's Tonight Show pada Maret 2022 dan babak Grand Final X Factor Indonesia 2022 pada April 2022 untuk mempromosikan album Harder Than It Looks.

Setelah tampil di Jakarta dan Surabaya, mereka melanjutkan tur mereka di Singapura, Malaysia dan Filipina di bulan yang sama.

Dari kebangkitan mereka di pergantian milenium hingga popularitas mereka di era MTV hingga kembalinya suara pop-punk modern saat ini, Simple Plan telah menjadi bagian integral dari budaya pop selama lebih dari dua dekade, dengan fokus pada yang terpenting dari semuanya. karir mereka, itulah penonton musik mereka.

Harder Than It Looks adalah album yang mengusung semangat muda yang identik dengan DNA Simple Plan sejak hari pertama, sekaligus memperkuat kesadaran diri yang telah membimbing Simple Plan melalui pasang surut karir mereka. "Sangat rumit untuk berada di sebuah band selama lebih dari 20 tahun dan tetap mencoba untuk tetap relevan dan menangani semua tantangan yang menyertainya," kata penyanyi Simple Plan Pierre Bouvier.

“Ini jauh dari rencana sederhana – sebenarnya lebih sulit dari kelihatannya. Dengan lebih banyak perspektif dan kedewasaan, kami juga menyadari betapa beruntungnya kami memiliki karir yang kami miliki saat ini dan berada di posisi ini hari ini.