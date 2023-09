Gelaran Puncak OLX Autos IMX 2023 Target Raup Pendapatan Rp7 Milliar

IMX Project Director Andre Mulyadi saat memberi sambutan dalam acara Kick Off OLX Autos IMX 2023 di Jakarta, Senin (28/11/2022) (foto: Inilah.com/Aan)

IMX Project Director Andre Mulyadi menargetkan OLX Autos IMX 2023 bakal meraup pendapatan sebesar Rp6 miliar hingga Rp7 miliar dalam acara puncaknya yang digelar pada 29 September hingga 1 Oktober 2023 di JCC Senayan, Jakarta.

“Kalau dari sisi penjualan, di gelaran sebelumnya kan sekitar Rp5 miliar, mungkin di tahun depan (2023) kami akan mencapai pendapatan sekitar Rp6 miliar atau 7 miliar," kata Andre kepada Inilah.com saat ditemui dalam acara Kick Off OLX Autos IMX 2023 di Beer Hall kawasan SCBD, Jakarta, Senin (28/11/2022).

Pria yang juga Founder National Modificator & Aftermarket Association (NMAA) ini merasa optimis karena gelaran IMX ini menjadi tonggak dan barometer baru bagi industri otomotif Tanah Air. Lebih-lebih, setiap tahunnya, IMX dan industri kreatif otomotif kerap menunjukan perkembangan yang signifikan.

"Secara bisnis, perkembangan otomotif dan aftermarket tumbuh beriringan dengan perkembangan teknologi di dunia untuk membuka jaringan guna memperkenalkan serta mengeksplorasi pasar industri modifikasi dan aftermarket Indonesia di masa depan," ungkapnya.

Andre juga melalui gelaran tersebut berencana meningkatkan kapasitas pengunjung dibanding tahun-tahun sebelumnya. “Harapan kami sih mungkin di tahun 2023 nanti di atas 25.000 (pengunjung) ya," tambahnya.

Di samping itu, ia juga optimis bahwa kekuatan anak-anak muda dalam memodifikasi kendaraan yang berfokus pada kreativitas ini, nantinya akan memajukan industri otomotif di Tanah Air.

"Mungkin di tahun 2023 nanti banyak orang yang pesimistis, tapi kami yakin dengan semangat anak-anak muda, dengan visi kreatif mereka di masa depan, akan membawa dan memajukan industri otomotif Tanah Air di 2023 nanti," ujarnya.

Sikap optimis tersebut pun turut didukung oleh Director of Marketing OLX Autos Indonesia Sandy Maulana. Ia menyebut, guna mensukseskan gelaran OLX Autos IMX 2023 mendatang, diperlukan pula dukungan dari berbagai pihak.

"Melihat kesuksesan IMX 2022 kemarin, kami sangat bersemangat sekali. Tapi IMX 2023 nanti harus bisa lebih optimal. Kami menantikan kerja sama dari berbagai pihak untuk membuat IMX bisa lebih baik lagi," ucapnya.

Diketahui, tahun 2023 mendatang IMX akan membawa kreatifitas setiap anak muda untuk menyambut era baru dalam teknologi dan setiap terobosan dalam peralihan tren dalam industri otomotif Indonesia.

Kekuatan anak muda baik generasi millennial dan Gen Z tentu saja akan menjadi satu fondasi baru masa depan bangsa, dengan semangat kreatifitas akan gagasan baru termasuk konsep elektrifikasi dan digitalisasi.

Sejumlah brand dan produk aftermarket yang siap mendukung terselenggaranya event OLX Autos IMX 2023 di antaranya Goodfix Aurocal sebagai Co-Sponsor, Yoong Motor, Max Decal, DNZ, Turbo Bastard Wheel, SSW, Falken, Mega Arvia, Prorock, Speed Z, Belkote, Gforce, STP, Osaka Auto Messe dan puluhan brand/ merek lainnya.

Sementara itu, berbagai program dan juga konten khas IMX yang tentunya lebih besar dan lebih menarik akan menjadi daya tarik tersendiri seperti, IMX Blackstone LiveModz All Star Challenge 2023, IMX Overseas Guest, NMAA Top 50, New Car Dress Up, IMX Special Deals, IMX Garage Sale dan IMX Aftermerket Auction serta IMX Masterclass.

Tak ketinggalan konten program lifestyle juga akan tersaji seperti, Sneakers Area dan Sneakers Auction, Art Exhibition, dan tentunya official merchandise IMX & Mindblowon Tahilalats Studio serta sejumlah kejutan lain akan mewarnai agenda sepanjang tahun dalam rangkaian OLX Autos IMX 2023.

Di gelaran kali ini, OLX Autos IMX 2023 juga kembali menyiapkan dua unit Supergiveaway mobil modifikasi yang sudah menjadi daya tarik para pengunjung di setiap tahunnya. Nanti nya konsep mobil modifikasi yang menjadi Supergiveaway akan sesuai tema IMX tahun ini, yakni ‘The Future of Creativity’.

Salah satu dari mobil yang bisa didapatkan para pengunjung tahun akan sangat menarik yaitu: Supergiveaway Mobil Listrik Modifikasi.