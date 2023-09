Geliat Perkembangan Make Up K-Beauty di Indonesia

Menurut sebuah survei, ada lebih dari 70 persen perempuan yang mendefinisikan cantik cerminan dari kondusi kulit tubuh, tampak wajah yang bersih, cerah dan berkilau adalah sebuah hal yang dianggap penting bagi penampilan.



Pandemi ternyata membuat tidak sedikit masyarakat mengalami masalah kulit. Karena itu, masalah kulit menjadi perhatian utama meski hanya melakukan aktivitas di rumah saja.



Tren kecantikan terus berkembang. Tetapi, penampilan para aktris Korea tetap menjadi rujukan utama make up saat ini.



Karena itu, bisa dibilang demam Korea saat ini masih terus berkembang di Indonesia. Mulai dari drama seri, musik, hingga make up ala Korea sangat banyak digandrungi masyarakat Indonesia.



Beragam merek kecantikan Korea pun kerap diburu para beauty enthusiast di Indonesia agar tidak ketinggalan perkembangan kecantikan.



Tidak heran ketika barenbliss atau biasa disingkat BNB, merek asal Korea Selatan sangat ditunggu para pecinta K-Beauty di Indonesia.



Kerap mendapatkan penghargaan kecantikan dari GlowPick, Beauty+, Allure, karena memiliki kualitas terbaik dan desain yang menarik.



Tiga Filosofi BNB



Terdapat tiga filosofi yang bisa dilihat pecinta K-Beauty dari BNB, Bare Essentials, No Harm, dan Bliss Moment.



1. Bare Essentials mengacu pada komitmen brand yang hanya menggunakan bahan-bahan alami dan menerapkan teknologi terkini dalam produknya, sehingga tidak hanya aman untuk kulit, tetapi juga bermanfaat bagi kesehatan kulit.



2. filosofi No Harm, artinya BNB tidak akan melakukan praktik yang tidak etis dalam pembuatan produknya, dan tidak menggunakan lebih dari 100 bahan yang diketahui berbahaya bagi kulit.



3. Bliss Moment, dengan tekstur yang mengagumkan, serta aroma berry yang menyenangkan, dan desain yang fashionable, dipercaya bahwa produk BNB dapat membuat pengguna makeupnya merasakan kebahagiaan yang membantu memancarkan kecantikan dari dalam diri mereka.



Hasil Riset di Negara Asia



Usai melakukan riset pemasaran yang mendalam di negara-negara Asia, BNB menemukan fakta bahwa pengguna makeup lokal sangat tertarik dengan K-Beauty, tetapi cenderung bingung dengan pilihan terbaik di market.

Oleh karena itu, BNB akan hadir di Indonesia sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan para pecinta K-Beauty di Tanah Air.



“Menghadirkan inovasi produk makeup masa kini khususnya para pecinta K-Beauty look melalui barenbliss," ujar Co-Founder barenbliss, Jina Kim dalam keterangan, Rabu, (18/08/2021).



Mengusung tagline beauty in-joy dan filosofi unik nama B+N+B, diharapkan dapat membantu pecinta K-Beauty untuk mendapat riasan yang diinginkan juga dapat membagikan energi positif dan juga kebahagiaan mereka dengan BNB ke orang-orang di sekitar mereka.



Generasi Z dan generasi Y terlihat banyak yang menyukai tren Korea ini.



Sehingga, kehadiran produk kecantikan dari Korea Selatan menjadi salah satu hal yang dinanti para pecinta kecantikan ini untuk mengisi kegiatan di tengah pandemi.