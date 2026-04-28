Gelombang Panas Ekstrem India Tembus 46 Derajat Celsius

Sebagian besar wilayah India terus dilanda kondisi gelombang panas ekstrem selama beberapa hari terakhir dengan suhu mencapai 46 derajat Celsius.

Sebagian besar wilayah India kini tengah berjuang melawan serangan gelombang panas ekstrem yang kian ganas. Dalam beberapa hari terakhir, suhu udara di berbagai wilayah anak benua tersebut melonjak drastis hingga menyentuh angka 46 derajat Celsius, memicu krisis kesehatan dan gangguan pada sektor pendidikan.

Situasi yang kian mengkhawatirkan memaksa otoritas setempat mengambil langkah darurat. Sekolah dasar di beberapa daerah terpaksa ditutup total, sementara wilayah lainnya memilih menggeser jam kegiatan belajar-mengajar demi melindungi anak-anak dari risiko sengatan panas atau heatstroke.

Rekor Suhu Tertinggi di Berbagai Wilayah

Berdasarkan data Departemen Meteorologi India (IMD), wilayah barat India menjadi titik terpanas pada Senin (27/4/2026). Distrik Jaisalmer dan Barmer di Negara Bagian Rajasthan mencatatkan suhu udara mencapai 46,4 derajat Celsius.

Kondisi serupa terjadi di India timur. Distrik Jharsuguda di Negara Bagian Odisha mencatatkan suhu 44,8 derajat Celsius, sebuah angka yang berada 4,2 derajat di atas ambang normal. Sementara itu, Distrik Sonepur di negara bagian yang sama tidak ketinggalan dengan catatan suhu 43,7 derajat Celsius.

Di ibu kota New Delhi, suhu udara sempat mencapai titik tertinggi 42,8 derajat Celsius pada Sabtu (25/4/2026). Namun, rekor terpanas justru dilaporkan dari wilayah barat daya, tepatnya di Negara Bagian Maharashtra. Di sana, kota-kota seperti Akola, Wardha, dan Amravati mencatatkan suhu ekstrem hingga 46,9 derajat Celsius pada Minggu (26/4/2026).

Langkah Darurat dan Imbauan Kesehatan

Merespons kondisi yang mengancam nyawa ini, IMD telah berulang kali mengeluarkan peringatan keras kepada masyarakat. Warga diimbau untuk memastikan tubuh tetap terhidrasi dengan baik dan sangat disarankan untuk menghindari aktivitas di luar ruangan yang tidak mendesak, terutama antara pukul 12.00 hingga 16.00 waktu setempat.

Pemerintah juga mulai memobilisasi fasilitas medis guna mengantisipasi lonjakan korban akibat cuaca panas ini. Salah satu langkah konkret adalah pembukaan bangsal khusus untuk menangani kasus sengatan panas di Rumah Sakit Ram Manohar Lohia yang terletak di pusat kota Delhi.

Upaya pencegahan ini menjadi sangat krusial mengingat sengatan panas ekstrem dapat berdampak fatal bagi kelompok rentan, terutama anak-anak dan lansia. Hingga saat ini, pihak berwenang terus memantau pergerakan cuaca dan meminta warga tetap waspada terhadap potensi kenaikan suhu lebih lanjut dalam beberapa hari mendatang.