Gelombang Panas Gaza Paksa Pengungsi Palestina Lari ke Laut untuk Bertahan Hidup

Gelombang panas ekstrem di Jalur Gaza memaksa ribuan pengungsi Palestina meninggalkan tenda-tenda darurat dan berbondong-bondong menuju laut demi bertahan hidup. (Foto: Gaza/Mohammed Rabah)

Ukuran Font Kecil Besar

Gelombang panas ekstrem di Jalur Gaza kini memaksa ribuan pengungsi Palestina meninggalkan tenda-tenda darurat dan berbondong-bondong menuju laut demi bertahan hidup.

Di tengah kondisi perang yang belum mereda, panas yang menyengat berubah menjadi ancaman nyata yang memperparah krisis kemanusiaan.

Laporan langsung dari jurnalis Gaza Palestina, Mohammed Rabah diterima inilah.com, Sabtu (18/4/2026), menggambarkan situasi yang semakin tak tertahankan.

“Seiring panas musim panas semakin meningkat dan suhu mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, ribuan orang yang mengungsi di Jalur Gaza menghadapi kondisi keras di dalam tenda yang bahkan tidak memiliki kebutuhan hidup paling dasar,” ungkap Rabah.

Tenda Jadi Oven

Tenda-tenda yang dibangun secara darurat kini berubah menjadi ruang tertutup yang memerangkap panas.

Pada siang hari, suhu di dalamnya melonjak drastis, membuat banyak keluarga tidak punya pilihan selain mencari cara untuk keluar dari kondisi yang mencekik.

Di sepanjang pesisir Gaza, pemandangan warga yang bergerak menuju laut menjadi hal yang kian lazim. Laki-laki, perempuan, dan anak-anak berkumpul di tepian pantai untuk mencari kesejukan.

“Laut tidak lagi sekadar tempat rekreasi, kini telah menjadi kebutuhan untuk bertahan hidup, tempat orang-orang menghabiskan waktu berjam-jam hingga matahari terbenam,” kata Rabah.

Fenomena ini menunjukkan betapa gentingnya situasi yang dihadapi para pengungsi. Laut menjadi satu-satunya pelarian dari panas ekstrem yang melanda tenda-tenda mereka.

Sementara itu, kondisi di kamp pengungsian mencerminkan penderitaan yang mendalam. Minimnya ventilasi, tidak adanya listrik, serta krisis air bersih semakin memperparah keadaan.

“Ventilasi yang buruk, ketiadaan listrik, dan kekurangan air yang parah semuanya memperburuk krisis,” ujar Rabah.

Tingkat kelembapan yang tinggi di dalam tenda berbahan plastik juga meningkatkan risiko kelelahan akibat panas, terutama bagi anak-anak dan lansia yang paling rentan.

Laut Jadi Pelarian

Di sisi lain, keputusan untuk pergi ke laut bukan tanpa risiko. Tanpa pengawasan memadai dan fasilitas keselamatan yang cukup, aktivitas di laut bisa membahayakan nyawa.

Namun bagi banyak orang, risiko tersebut terasa lebih ringan dibanding bertahan di dalam tenda yang panasnya tak tertahankan.

“Meskipun ada risiko terkait berenang tanpa pengawasan yang memadai atau langkah keselamatan yang cukup, banyak yang lebih memilih mengambil risiko itu daripada tetap berada di lingkungan yang menyesakkan,” ucap Rabah.

Risiko Demi Hidup

Kepadatan di wilayah pesisir juga menimbulkan tantangan baru, mulai dari keterbatasan layanan dasar hingga kesulitan menjaga kebersihan, yang berpotensi memicu masalah kesehatan.

Semua ini terjadi di tengah kehancuran besar akibat perang yang berlangsung sejak 7 Oktober 2023.

Infrastruktur dan bangunan hancur dalam skala masif, memaksa jutaan orang kehilangan tempat tinggal.

“Perkiraan menunjukkan bahwa lebih dari 90 persen infrastruktur dan bangunan telah rusak atau hancur, termasuk sekitar 300.000 unit rumah, dengan sekitar 1,9 juta orang mengungsi,” ungkap Rabah lagi.

Gelombang panas kini menambah panjang daftar penderitaan rakyat Gaza.

Dalam situasi serba terbatas, mereka tidak hanya berjuang menghadapi konflik, tetapi juga melawan kondisi alam yang kian ekstrem, dengan laut sebagai satu-satunya tempat untuk bertahan hidup.