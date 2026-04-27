Gelombang Panas Picu Badai Petir Tewaskan 14 Warga Bangladesh dalam Sehari

Tragedi memilukan melanda Bangladesh. Sedikitnya 14 orang dilaporkan tewas akibat sambaran petir saat badai melanda sejumlah wilayah di negara tersebut, Minggu (26/4/2026). Insiden mematikan ini terjadi tepat saat cuaca ekstrem beralih dari gelombang panas berkepanjangan menuju awal musim badai.

Pihak kepolisian dan media lokal melaporkan bahwa korban jiwa tersebar di tujuh distrik berbeda. Wilayah utara Bangladesh menjadi yang paling terdampak, khususnya di Distrik Gaibandha yang mencatatkan jumlah kematian tertinggi.

"Lima orang, termasuk dua anak-anak, meninggal dunia akibat sambaran petir di distrik Gaibandha," ungkap Muhammad Rakib, petugas kepolisian setempat, sebagaimana dikutip dari Anadolu Agency, Senin (27/4/2026).

Korban Jiwa Tersebar di Tujuh Distrik

Berdasarkan laporan surat kabar Prothom Alo, selain di Gaibandha, maut juga menjemput warga di beberapa titik lain. Distrik Thakurgaon, Sirajganj, dan Jamalpur masing-masing melaporkan dua korban jiwa. Sementara itu, distrik Panchgar, Natore, dan Bogra masing-masing mencatatkan satu orang meninggal dunia.

Badai petir ini muncul sebagai respons atmosfer setelah sebagian besar wilayah Bangladesh dipanggang suhu panas terik selama beberapa pekan terakhir. Departemen Meteorologi Bangladesh menyatakan hujan disertai petir ini memang memberikan sedikit napas lega dari gelombang panas, namun membawa risiko keselamatan yang tinggi.

Hujan dengan intensitas terisolasi diperkirakan masih akan berlanjut di Dhaka serta wilayah Rangpur, Mymensingh, dan Sylhet dalam beberapa hari ke depan.

Petani Jadi Kelompok Paling Rentan

Tingginya angka kematian akibat petir di Bangladesh setiap tahunnya bukan tanpa alasan. Data dari Forum Selamatkan Masyarakat dan Kesadaran Badai Petir menunjukkan bahwa sepanjang tahun lalu saja, tercatat 330 orang tewas karena fenomena alam ini.

Presiden organisasi tersebut yang juga Profesor di Universitas Jahangirnagar, Kabirul Bashar, menyebut mayoritas korban adalah petani. Mereka umumnya tersambar saat tengah bekerja di ladang terbuka tanpa perlindungan apa pun.

"Kurangnya kesadaran adalah alasan utama. Petani seharusnya mengenakan perlengkapan keselamatan seperti sepatu bot plastik atau karet panjang saat bekerja, terutama selama musim panas dan musim hujan," tegas Kabirul.

Peringatan PBB dan Otoritas Meteorologi

Data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan rata-rata 300 orang kehilangan nyawa setiap tahun di Bangladesh akibat petir. Periode antara April hingga Juni menjadi bulan-bulan paling mematikan bagi warga di sana.

Merespons tren korban jiwa yang terus meningkat, Departemen Meteorologi Bangladesh sejatinya telah mengeluarkan peringatan dini terkait petir sejak tahun lalu. Masyarakat diminta lebih waspada dan segera mencari perlindungan tertutup saat mendung gelap dan petir mulai menyambar, guna menghindari tragedi tahunan ini terulang kembali.