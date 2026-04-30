Profil Gemala Hatta, Putri Bung Hatta yang Berjasa di Dunia Medis Indonesia

Kamis, 30 April 2026 - 08:00 WIB

Putri kedua Mohammad Hatta, Gemala Hatta, memilih jalan pengabdian yang berbeda dari ayahnya.

Alih-alih terjun ke panggung politik, ia mendedikasikan hidupnya bagi kemajuan dunia medis di Indonesia.

Berkat kontribusinya, ia dikenal sebagai pelopor pengembangan sistem rekam medis modern di tanah air.

Reputasinya sebagai pakar juga diakui dunia internasional melalui kontribusi dan keterlibatannya dalam penyusunan modul serta panduan medis bertaraf internasional.

Biodata Gemala Hatta

Nama lengkap : Gemala Rabi'ah Hatta

: Gemala Rabi'ah Hatta Nama panggilan : Gemala Hatta

: Gemala Hatta Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 2 Maret 1952

: Jakarta, 2 Maret 1952 Zodiak : Pisces

: Pisces Orang tua : Mohammad Hatta dan Rahmi Hatta

: Mohammad Hatta dan Rahmi Hatta Saudara : Meutia Hatta dan Halida Hatta

: Meutia Hatta dan Halida Hatta Anak : Muhammad Attar

: Muhammad Attar Pendidikan : School of Medical Record Administration Australia, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara RI, Universitas Indonesia

: School of Medical Record Administration Australia, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara RI, Universitas Indonesia Pekerjaan: Profesional

Gemala Rabi’ah Hatta adalah putri kedua Bung Hatta yang lahir di Jakarta pada 2 Maret 1952.

Ia dikenal sebagai seorang cendekia dan pelopor sistem rekam medis kesehatan modern di Indonesia.

Berbeda dengan anak politisi yang sering terjun ke dunia politik. Putri Proklamator Mohammad Hatta ini memilih mendedikasikan hidupnya di bidang akademisi dan kesehatan.

Ia mengawali pengabdian dengan menempuh pendidikan medis di School of Medical Record Administration, Sydney, Australia, melalui beasiswa Colombo Plan.

Setelah menyelesaikan studi pada tahun 1976, ia langsung pulang ke Indonesia dan bekerja sebagai PNS di Kementerian Kesehatan.

Selama bekerja di bidang medis, Gemala berhasil mempelopori pengembangan sistem rekam medis modern dan menciptakan Hatta Method, sebuah sistem rekam kesehatan yang dirancang khusus untuk menganalisis sekaligus meningkatkan kualitas dokumentasi data medis.

Selain itu, Gemala Hatta yang juga berprofesi sebagai seorang ilmuwan, turut berkontribusi terhadap bidang akademis medis dengan mendirikan sekolah D3 medical record pertama di Indonesia pada tahun 1989.

Prestasinya juga diakui secara internasional melalui kontribusi pembuatan tiga dari sembilan modul program pelatihan rekam medis untuk negara berkembang.

Gemala Hatta telah pensiun dari pekerjaannya. Namun, ia masih aktif mengajar sebagai Associate Professor dan menjadi narasumber di berbagai acara ternama.

Penghargaan dan Kontribusi Internasional

Sepanjang kariernya, Gemala Hatta pernah mendapatkan penghargaan bergengsi, yaitu Merit Award (1989) dari International Federation on Health Records Organization (IFHRO), Dallas, Amerika Serikat.

Sebelum menerima penghargaan tersebut, Gemala Hatta pernah memberikan kontribusi besar terhadap dunia medis internasional melalui keterlibatannya dalam pembuatan panduan dan modul kesehatan dunia, seperti: