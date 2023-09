Gembong Narkoba Meksiko Ditangkap, Anggota Kartel Tembaki Pesawat Penumpang

Kondisi Kota Kota Di Meksiko Mencekam Setelah Gembong Narkoba 'The Mouse' Ditangkap (Twitter/@sietediasoaxaca)

Pasca menangkap Ovidio Guzman-Lopez atau dikenal dengan julukan "The Mouse", Kamis (5/1/20230), suasana kota-kota di Meksiko mencekam. Baku tembak antara kartel narkoba dengan pasukan keamanan terus meletus di beberapa wilayah.

Penangkapan The Mouse jadi prestasi besar pemerintah Meksiko, Ovidio merupakan putra Joaquin “El Chapo” Guzman, kartel narkoba tersohor di Meksiko yang kini menjalani hukuman seumur hidup di Amerika Serikat (AS).

Dikutip dari BBC, setidaknya tiga anggota pasukan keamanan tewas dalam baku tembak dengan anggota kartel. Anggota kartel yang marah turun ke jalan dan membuat blokade. Mereka pun membakar sejumlah kendaraan dan menyerbu bandara setempat. Sebuah pesawat penumpang dari maskapai Aeromexico terkena tembakan saat hendak lepas landas pada Kamis pagi. Video yang direkam salah satu penumpang dan beredar di media sosial menunjukkan bagaimana para penumpang tiarap setelah peluru menghantam badan pesawat.

Menurut Menteri Pertahanan Meksiko Luis Cresencio Sandoval, Guzman-Lopez telah menggantikan peran ayahnya dan memimpin faksi kartel di Sinaloa.

Sandoval menjelaskan, operasi pengawasan untuk menangkap Guzman-Lopez telah berlangsung selama sekitar enam bulan dan memperoleh dukungan dari AS. Pasukan keamanan Meksiko akhirnya memutuskan untuk membekuknya pada Kamis lalu. Baku tembak sempat terjadi antara anggota kartel dan pasukan keamanan. Tiga personel keamanan tewas dalam konfrontasi bersenjata tersebut.

Saat ini Guzman-Lopez telah dipindahkan ke tempat aman di Kota Meksiko. Menurut laporan, baku tembak antara pasukan keamanan dan anggota kartel masih berlangsung hingga Kamis sore waktu setempat.

Pasukan keamanan Meksiko sebenarnya telah menangkap Guzmán-López pada 2019. Namun mereka membebaskannya untuk menghindari ancaman kekerasan dari para pendukungnya. Departemen Luar Negeri AS mengungkapkan, Guzman-Lopez dan saudaranya Joaquín saat ini mengawasi sekitar sebelas laboratorium methamphetamine di negara bagian Sinaloa, memproduksi sekitar 1.300-2.200 kilogram narkoba per bulan.

Menurut Departemen Luar Negeri AS, informasi menunjukkan Guzmán-López memerintahkan pembunuhan informan, pengedar narkoba, dan penyanyi populer Meksiko yang menolak menyanyi di pernikahannya. Pada Desember lalu, AS mengumumkan hadiah hingga 5 juta dolar AS untuk informasi yang mengarah pada penangkapan atau penghukuman Guzmán-López dan tiga saudara laki-lakinya.