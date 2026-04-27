Gempa Magnitudo 6,2 Guncang Hokkaido Jepang, tidak Berpotensi Tsunami

Gempa bumi bermagnitudo 6,2 mengguncang wilayah Hokkaido di Jepang Utara pada Senin (27/4/2026) pukul 05.24 waktu setempat. Badan Meteorologi Jepang (JMA) mengonfirmasi bahwa gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami.

Berdasarkan laporan Kyodo News, pusat gempa berada di wilayah Tokachi, Hokkaido bagian utara, dengan kedalaman 83 kilometer. Awalnya, JMA memperkirakan kekuatan gempa berada di angka magnitudo 6,1 sebelum akhirnya direvisi menjadi 6,2.

Intensitas Gempa dan Dampak

Gempa ini tercatat mencapai level 5 dari skala 7 dalam sistem intensitas seismik Jepang. Pada level 5, guncangan digambarkan cukup kuat sehingga masyarakat akan mengalami kesulitan berjalan tanpa berpegangan pada penyangga.

Hingga saat ini, otoritas setempat belum menerima laporan mengenai adanya korban jiwa maupun luka-luka. Kerusakan bangunan dalam skala besar juga belum dilaporkan terjadi di wilayah terdampak.

Kondisi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

Pihak operasional pembangkit listrik, Hokkaido Electric Power Co., segera melakukan pemeriksaan pasca-guncangan.

Mereka menyatakan bahwa tidak ditemukan adanya anomali atau gangguan teknis di Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Tomari yang berlokasi di Hokkaido.

Kaitan dengan Peringatan Risiko Gempa

Gempa ini terjadi di tengah masa peringatan satu pekan yang dikeluarkan oleh JMA terkait meningkatnya risiko gempa kuat di Jepang. Peringatan tersebut diterbitkan setelah gempa magnitudo 7,7 mengguncang Prefektur Aomori sepekan sebelumnya.

Hokkaido merupakan satu dari tujuh wilayah yang masuk dalam daftar pengawasan ketat JMA. Otoritas setempat terus mengimbau warga untuk tetap waspada terhadap kemungkinan adanya gempa susulan dalam beberapa hari ke depan.