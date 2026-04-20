Gempa Magnitudo 7,5 Guncang Jepang: Tsunami Terjang Iwate, Shinkansen Lumpuh Total

Ukuran Font Kecil Besar

Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 7,5 mengguncang wilayah Jepang pada Senin (20/4/2026) sore, memicu gelombang tsunami yang menerjang kawasan pesisir.

Laporan terbaru dari kantor berita NHK menyebutkan, gelombang tsunami setinggi 80 sentimeter telah menghantam Pelabuhan Kuji di Prefektur Iwate. Otoritas setempat melaporkan permukaan air laut masih terus menunjukkan tren kenaikan yang signifikan.

Tak hanya di Iwate, wilayah lain seperti Pelabuhan Miyako dan Hachinohe di Aomori juga melaporkan kedatangan air laut dengan ketinggian berkisar antara 30 hingga 40 sentimeter.

Peringatan Tsunami 3 Meter

Badan Meteorologi Jepang (JMA) bergerak cepat dengan merilis peringatan tsunami setinggi 3 meter untuk tiga wilayah utama: Iwate, Hokkaido, dan Aomori. Sementara itu, wilayah Miyagi dan Fukushima berada dalam status waspada dengan potensi gelombang setinggi 1 meter.

"Warga yang berada di zona bahaya diminta untuk segera mengevakuasi diri ke tempat yang lebih tinggi. Tsunami diperkirakan bisa mencapai ketinggian 3 meter," tegas pernyataan resmi Badan Meteorologi Jepang.

Merespons situasi darurat ini, Pemerintah Jepang langsung mengaktifkan satuan tugas khusus di bawah pusat manajemen krisis Kantor Perdana Menteri. Gugus tugas ini dibentuk sesaat setelah guncangan mereda untuk mengoordinasikan langkah penyelamatan dan penanganan dampak bencana secara cepat.

Transportasi Darat Terhenti, Bandara Aman

Dampak gempa tak hanya memicu ancaman dari laut, tetapi juga melumpuhkan nadi transportasi darat. Layanan kereta cepat kebanggaan Jepang, Tohoku Shinkansen rute Tokyo-Shin Aomori, terpaksa dihentikan total.

Langkah serupa diambil untuk layanan Shinkansen jalur Yamagata dan Akita yang kini dalam status penangguhan. Seluruh jalur kereta lokal JR di Prefektur Iwate dan sebagian wilayah Hokkaido juga dilaporkan berhenti beroperasi sepenuhnya demi keamanan penumpang.

Meski jalur kereta api lumpuh, infrastruktur transportasi udara relatif lebih tangguh. Otoritas bandara di Shin-Chitose dan Sendai memastikan bahwa fasilitas mereka tetap aman dan beroperasi secara normal. Hingga berita ini diturunkan, jadwal penerbangan di kedua bandara tersebut dilaporkan berjalan sesuai jadwal tanpa gangguan berarti.

Dunia kini menanti perkembangan lebih lanjut dari upaya evakuasi dan potensi gempa susulan yang mungkin terjadi di pesisir Timur Jepang.