Gencarkan Monetisasi CBD PIK2, CBDK Targetkan Pra-Penjualan Rp563 Miliar pada 2026

PT Bangun Kosambi Sukses Tbk (CBDK) tancap gas mengejar pertumbuhan signifikan di tahun 2026. Emiten pengembang real estat di kawasan PIK2 ini membidik target marketing sales atau pra-penjualan sebesar Rp563 miliar, melonjak 31 persen dibandingkan tahun sebelumnya (Year-on-Year/YoY).

Langkah agresif ini menjadi bagian dari strategi besar Perseroan dalam mengoptimalkan monetisasi lahan di pusat distrik bisnis (CBD) PIK2. Fokus utama penjajakan pasar tetap bertumpu pada penjualan kaveling tanah komersial yang selama ini menjadi mesin utama pendapatan perusahaan.

Presiden Direktur CBDK Steven Kusumo mengungkapkan bahwa target tersebut merupakan refleksi dari semakin kuatnya posisi CBD PIK2 sebagai pusat aktivitas bisnis baru di utara Jakarta.

"Kami melihat adanya awal pemulihan appetite pelaku usaha untuk mengamankan lahan di lokasi strategis sebagai bagian dari keberlanjutan dan ekspansi usaha ke depan," ujar Steven dalam keterangannya, Kamis (16/4/2026).

Katalis Pertumbuhan: NICE dan Hilton PIK2

Pertumbuhan CBDK di tahun 2026 tidak lepas dari ekosistem kawasan yang semakin matang. Beroperasinya Nusantara International Convention Exhibition (NICE) menjadi katalis utama yang menggerakkan sektor MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions). Fasilitas ini diproyeksikan mampu mendongkrak trafik manusia dan aktivitas ekonomi secara masif di kawasan PIK2.

Selain itu, CBDK tengah menyiapkan sumber pendapatan berulang (recurring income) melalui operasional Hotel Hilton PIK2 yang dijadwalkan mulai meluncur tahun depan.

"Dua proyek baru ini akan menjadi sumber pendapatan berulang yang mendominasi sebagian dari total pendapatan tahunan CBDK. Kehadiran NICE dan Hilton akan memperkuat daya tarik kawasan sebagai destinasi bisnis nasional dan internasional," tambah Steven.

Strategi Finansial dan Kepercayaan Investor

Di sisi korporasi, entitas yang berada di bawah naungan PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) ini juga aktif melakukan aksi pasar. CBDK tengah menjalankan program pembelian kembali saham (share buyback) dengan alokasi dana maksimal Rp250 miliar hingga Mei 2026.

Hingga Maret 2026, Perseroan tercatat telah membeli kembali 11,25 juta lembar saham. Langkah ini diambil sebagai bentuk keyakinan manajemen bahwa nilai saham saat ini belum sepenuhnya mencerminkan fundamental dan prospek jangka panjang perusahaan yang memiliki land bank seluas 702 hektare tersebut.

Dengan dukungan konektivitas infrastruktur seperti Tol KATARAJA yang akan datang, CBDK optimistis mampu mewujudkan visi 'The New Jakarta City' sekaligus memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.