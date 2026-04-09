Gencatan Senjata AS-Iran Goyah, Harga Minyak Dunia Kembali Membara Dekati US$97

Harga minyak dunia naik lagi pada Kamis (9/4/2026) menyusul ancaman Iran menarik diri dari gencatan senjata dengan AS dan macetnya Selat Hormuz. (Foto: Shutterstock)

Harapan pasar dunia akan stabilnya pasokan energi mendadak pupus. Harga minyak mentah dunia kembali merangkak naik pada perdagangan Kamis (9/4/2026), memicu kecemasan baru di tengah keraguan publik atas efektivitas gencatan senjata antara Amerika Serikat (AS) dan Iran.

Berdasarkan data pasar pada pukul 12.50 WIB, harga minyak berjangka Brent mencatatkan kenaikan signifikan sebesar 2,5 persen, hingga menyentuh level US$97 (sekitar Rp1,66 juta) per barel. Lonjakan ini membalikkan situasi pasar setelah sebelumnya harga sempat anjlok lebih dari 16 persen ke level US$90 per barel pada Rabu kemarin (8/4/2026)—titik terendah dalam satu bulan terakhir.

Efek Domino Ketegangan di Lebanon

Sentimen positif yang sempat muncul pasca-kesepakatan gencatan senjata selama dua pekan antara Washington dan Teheran menguap seketika. Pemicunya adalah laporan dari kantor berita Iran, Tasnim, yang menyebutkan bahwa Teheran tidak segan-segan untuk menarik diri dari kesepakatan tersebut.

Ancaman penarikan diri ini didasari atas tindakan militer Israel di Lebanon. Iran menegaskan bahwa jika pelanggaran kedaulatan di Lebanon terus berlanjut, gencatan senjata yang didukung Amerika Serikat tersebut dianggap tidak lagi berlaku.

"Pasar bereaksi sangat sensitif terhadap pernyataan dari Teheran. Ada kekhawatiran nyata bahwa diplomasi yang dibangun AS sangat rapuh dan bisa runtuh kapan saja," ungkap analis energi dalam laporannya.

Kemacetan di Selat Hormuz

Kondisi diperparah dengan situasi di jalur nadi energi dunia, Selat Hormuz. Setelah sempat ada optimisme dengan melintasnya dua kapal tanker sesaat setelah pengumuman gencatan senjata, laporan terbaru justru menunjukkan jalur strategis tersebut kembali tersumbat.

Media Iran melaporkan bahwa lalu lintas kapal tanker minyak kembali terhenti menyusul serangan terbaru Israel di Lebanon. Tasnim menyebutkan ada 'sejumlah besar' kapal yang kini tertahan di jalur tersebut, menciptakan ketidakpastian distribusi pasokan global.

Bahkan, media penyiaran publik Iran, IRIB, melaporkan adanya prosedur ketat baru. Kapal-kapal yang berniat melintasi Selat Hormuz kini diwajibkan melakukan koordinasi langsung dengan Angkatan Laut Garda Revolusi Iran (IRGC) serta harus melalui jalur spesifik yang telah ditentukan oleh otoritas setempat.

Kembalinya kendali ketat IRGC di Selat Hormuz menandakan bahwa risiko geopolitik masih menjadi penggerak utama harga minyak mentah. Para pelaku pasar kini memantau ketat setiap langkah diplomatik AS di Timur Tengah, sembari bersiap menghadapi kemungkinan lonjakan harga lebih lanjut jika eskalasi di Lebanon dan Hormuz tidak segera mereda.