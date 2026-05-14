Gencatan Senjata Berdarah di Lebanon: 59 Anak Jadi Korban dalam Sepekan

Suasana bangunan-bangunan yang hancur akibat serangan udara Israel di Zrariyeh, Lebanon Selatan, (9/4/2026) waktu setempat. (Foto: Xinhua/Ali Hashisho)

Nestapa menyelimuti tanah Lebanon. Meski kesepakatan gencatan senjata telah diteken, nyawa anak-anak di sana tetap melayang di ujung laras senjata. United Nations Children's Fund (UNICEF) melaporkan sedikitnya 59 anak menjadi korban—baik tewas maupun terluka—hanya dalam kurun waktu sepekan terakhir.

Data ini menjadi rapor merah bagi efektivitas gencatan senjata yang seharusnya memberikan nafas lega bagi warga sipil. Alih-alih kembali ke ruang kelas, anak-anak Lebanon justru terus berhadapan dengan dentuman ledakan dan ancaman maut.

Angka Kematian Terus Meroket

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Lebanon, sejak gencatan senjata berlaku pada tengah malam 17 April lalu, sedikitnya 23 anak tewas dan 93 lainnya luka-luka. Jika ditarik lebih jauh ke belakang, jumlah total korban anak-anak sejak 2 Maret 2026 telah menembus angka memilukan: 200 jiwa tewas dan 806 terluka.

Eskalasi terbaru terjadi pada Rabu (13/5/2026). Serangan militer Israel di wilayah selatan dan tengah Lebanon merenggut sedikitnya 33 nyawa, termasuk di antaranya perempuan dan anak-anak. Angka ini dikonfirmasi oleh Pusat Operasi Darurat Kesehatan Masyarakat Lebanon dan media lokal setempat.

Trauma Mendalam yang Menetap

Direktur Regional UNICEF untuk Timur Tengah dan Afrika Utara, Edouard Beigbeder, mengecam keras situasi ini. Menurutnya, gencatan senjata seharusnya menjadi momentum pemulihan, bukan sekadar jeda sebelum serangan berikutnya.

"Anak-anak tewas dan terluka ketika mereka seharusnya kembali ke ruang kelas, bermain bersama teman-teman, dan pulih dari ketakutan serta kekacauan yang telah berlangsung berbulan-bulan," ujar Beigbeder dengan nada getir, Rabu (13/5/2026).

Ia menambahkan, dampak fisik mungkin bisa diobati, namun dampak psikologis bagi penyintas muda akan semakin parah dan berisiko menimbulkan trauma seumur hidup.

770 Ribu Anak Alami Gangguan Mental

Krisis di Lebanon bukan hanya soal angka kematian. UNICEF memperingatkan adanya "bom waktu" kesehatan mental. Saat ini, lebih dari 770 ribu anak di Lebanon mengalami tekanan psikologis akut akibat paparan kekerasan yang berulang, pengungsian, hingga kehilangan orang tercinta.

Gejala klinis mulai muncul secara masif di kalangan anak-anak maupun pengasuh mereka. Mulai dari ketakutan berlebih, kecemasan akut, mimpi buruk, insomnia, hingga rasa putus asa yang mendalam.

Kini, komunitas internasional dituntut untuk melakukan tekanan nyata agar gencatan senjata tidak sekadar menjadi dokumen di atas meja, sementara anak-anak Lebanon terus meregang nyawa di bawah bayang-bayang rudal.