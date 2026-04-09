Gencatan Senjata di Ujung Tanduk! Iran Ultimatum AS: Lebanon Terus Digempur, Kesepakatan Batal

Israel melancarkan bombardemen besar-besaran ke Lebanon tanpa peringatan, menjatuhkan 160 bom ke 100 target dalam waktu 10 menit pada Rabu (8/4/2026). (Foto: Associated Press/Hussein Malla)

Kesepakatan damai antara Amerika Serikat (AS) dan Iran kini berada di titik nadir hanya dalam hitungan hari. Teheran secara resmi melontarkan peringatan keras kepada Washington bahwa proses gencatan senjata yang tengah berjalan terancam batal total jika serangan brutal militer Israel ke wilayah Lebanon tidak segera dihentikan.

Bara api di Timur Tengah kembali menyala setelah Israel justru meluncurkan serangan besar-besaran ke Lebanon tepat di hari pertama gencatan senjata diberlakukan. Berdasarkan laporan Al Jazeera, agresi tersebut merenggut sedikitnya 254 nyawa warga sipil dan menyebabkan ribuan lainnya luka-luka. Situasi ini memicu amarah Teheran yang menganggap AS gagal mengendalikan sekutu utamanya.

Sengketa 'Klausul Lebanon'

Ketegangan ini bermula dari perbedaan tajam dalam draf kesepakatan. Iran bersikeras bahwa gencatan senjata harus bersifat menyeluruh di semua lini tempur (all front), termasuk menghentikan serangan di Lebanon. Namun, Amerika Serikat dan Israel justru enggan memasukkan klausul Lebanon sebagai bagian dari syarat damai tersebut.

Pelanggaran tidak hanya terjadi di daratan Lebanon. Iran melaporkan adanya pesawat nirawak (drone) yang menyusup ke wilayah kedaulatan mereka kemarin. Meski berhasil ditembak jatuh, Teheran menilai insiden ini sebagai bentuk provokasi serius dan pelanggaran nyata atas semangat gencatan senjata.

"Pejabat Iran mulai mendiskusikan potensi penarikan diri sepenuhnya dari proses gencatan senjata jika serangan di Lebanon tidak segera berhenti," demikian nukilan laporan dari Al Jazeera.

Selat Hormuz dan Harga Minyak Dunia

Sebagai langkah gertakan, Iran kembali memperketat pengawasan di Selat Hormuz. Pengetatan jalur nadi energi dunia ini merupakan nilai tawar terkuat Teheran untuk menekan ekonomi global. Dalam sebulan terakhir, penutupan sebagian selat ini telah memicu guncangan hebat pada pasar energi dan melambungkan harga minyak dunia ke level yang mengkhawatirkan.

Kini, mata dunia tertuju pada Islamabad, Pakistan. Di kota inilah, negosiasi damai tingkat tinggi tengah diupayakan. Delegasi Amerika Serikat dipimpin langsung oleh Wakil Presiden JD Vance, sementara Iran mengutus Ketua Parlemennya, Bagher Ghalibaf, untuk berhadapan di meja perundingan.

Trump Siagakan Armada Tempur

Di sisi lain, Presiden Donald Trump tidak tinggal diam. Dengan gaya diplomasinya yang agresif, Trump menegaskan bahwa gencatan senjata ini bersifat rapuh dan sangat temporer. Ia memperingatkan Teheran bahwa militer AS tidak sedang beristirahat.

Trump memastikan armada tempur dan ribuan tentaranya tetap dalam status siaga satu di sekitar wilayah Iran. Jika Teheran memutuskan mundur dari kesepakatan atau Selat Hormuz benar-benar dikunci total, Washington siap kembali menggerakkan mesin perangnya.

Situasi di lapangan menunjukkan kedua belah pihak masih saling curiga dan tetap dalam posisi siap bertempur. Gencatan senjata dua pekan ini tidak lebih dari sekadar jeda untuk mengatur ulang napas sebelum kemungkinan eskalasi yang lebih besar meledak kembali.