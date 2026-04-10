Gencatan Senjata Iran-AS Terancam Gagal, Eskalasi di Lebanon Jadi Pemicu

Israel terus memborbardir Lebanon, Rabu (8/4/2026), di kala AS dan Iran sepakat melakukan gencatan senjata. (Foto: AFP/Kawnat Haju)

Kesepakatan gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat (AS) kini terancam batal menyusul meningkatnya serangan Israel ke Lebanon. Pengamat hubungan internasional dari UPN Veteran Jakarta, Asep Kamaluddin, menilai situasi ini berpotensi memicu konflik regional yang lebih luas.

Menurut Asep, jika Iran benar-benar membatalkan kesepakatan tersebut, dampaknya akan dirasakan secara global.

“Jika eskalasi di Lebanon terus berlanjut dan Iran secara resmi membatalkan gencatan senjata ini, dampaknya akan bersifat sistemik,” kata Asep kepada Inilah.com, Jumat (10/4/2026).

Salah satu indikator menguatnya ketegangan adalah langkah Iran menutup kembali Selat Hormuz pada 8 April 2026. Asep memprediksi akan terjadi pergeseran dari perang proksi menuju konfrontasi langsung antara Iran dengan aset AS atau Israel.

“Jika gencatan senjata gagal, kita akan melihat transisi dari proxy war menjadi direct confrontation. Iran kemungkinan besar akan melancarkan serangan balasan langsung ke aset Israel atau pangkalan militer AS di kawasan sebagai bentuk 'pembelaan' atas sekutunya,” jelasnya.

Sektor ekonomi dunia juga berada dalam risiko besar. Selat Hormuz merupakan jalur vital bagi 20% pasokan minyak dunia. Penutupannya diprediksi akan mengganggu stabilitas harga energi global secara ekstrem.

“Penutupan Selat Hormuz adalah 'opsi nuklir' ekonomi Iran. Mengingat sekitar 20% pasokan minyak dunia melewati jalur ini, kegagalan gencatan senjata akan memicu lonjakan harga minyak mentah melampaui $100 per barel. Ini akan memicu inflasi global yang bisa melumpuhkan pemulihan ekonomi di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia,” tegas Asep.

Kegagalan diplomasi ini juga dianggap menjatuhkan kredibilitas negara mediator, seperti Pakistan. Asep mengkritik perundingan yang dilakukan tanpa menyertakan Israel secara langsung.

“Kegagalan ini juga akan menjadi tamparan diplomatik bagi Pakistan dan negara-negara lain yang mencoba menawarkan jalur alternatif di luar hegemoni Barat. Ini membuktikan bahwa tanpa keterlibatan langsung Israel dalam meja perundingan, kesepakatan apa pun dengan Iran hanyalah 'bom waktu',” tuturnya.

Di tingkat akar rumput, buntunya diplomasi diperkirakan akan memperkuat posisi kelompok militan di kawasan.

“Eskalasi di Lebanon akan memperkuat narasi Hizbullah dan kelompok militan lainnya bahwa diplomasi adalah jalan buntu. Hal ini akan memperpanjang siklus kekerasan dan mempersulit upaya deradikalisasi di kawasan Timur Tengah untuk satu dekade ke depan,” ujarnya.

Asep menyimpulkan bahwa gencatan senjata saat ini sangat rapuh karena absennya tekanan nyata dari AS terhadap Israel untuk menghentikan operasi di Lebanon.

“Gencatan senjata ini berada di ujung tanduk karena para pihak gagal menyepakati ‘aturan main’ yang inklusif. Tanpa adanya tekanan nyata dari Washington terhadap Tel Aviv untuk menghentikan serangan di Lebanon, atau tanpa fleksibilitas Iran dalam memisahkan isu domestik dengan isu proksinya, perdamaian ini hanyalah jeda sejenak sebelum badai yang lebih besar,” pungkasnya.

