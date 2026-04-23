Gencatan Senjata Sepihak Trump Mengambang, Teheran Masih 'Wait and See'

Klaim sepihak Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengenai perpanjangan gencatan senjata dengan Iran kini berada di zona abu-abu. Hingga Kamis (23/4/2026), Teheran terpantau masih memilih bungkam dan belum mengeluarkan pernyataan resmi untuk mengamini ambisi damai Gedung Putih tersebut.

Media resmi Iran, Tasnim, melaporkan bahwa pemerintah Masoud Pezeshkian masih melakukan kajian mendalam terhadap tawaran Trump. Laporan-laporan yang sebelumnya menyebut bahwa Iran telah menyetujui gencatan senjata dipastikan tidak akurat. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, pun belum mengeluarkan titah resmi apa pun.

Manuver Sepihak dari Gedung Putih

Sebelumnya, Trump secara mengejutkan mengumumkan perpanjangan gencatan senjata tanpa batas waktu. Langkah ini diambil hanya hitungan jam sebelum kesepakatan sementara berakhir.

Trump mengeklaim keputusan ini didasari atas permintaan Pakistan yang bertindak sebagai mediator. Islamabad meminta waktu tambahan agar kedua belah pihak bisa menyusun proposal perdamaian yang lebih konkret. Namun, banyak pihak menilai langkah Trump ini terlalu 'percaya diri' karena belum ada lampu hijau dari Iran maupun sekutu utama AS, Israel.

Tensi Memanas di Selat Hormuz

Ironisnya, saat Trump menyuarakan perdamaian, situasi di lapangan justru berbanding terbalik. Kurang dari 24 jam setelah pengumuman tersebut, Garda Revolusi Iran dilaporkan menyerang tiga kapal kargo di Selat Hormuz.

Dua kapal milik raksasa pelayaran dunia, MSC—yakni MSC Francesca dan MSC Epaminondas—bersama seluruh awaknya kini ditahan oleh pihak Iran. Menanggapi hal ini, negosiator utama Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menegaskan bahwa Selat Hormuz tidak akan dibuka selama pelanggaran terhadap kesepakatan masih terjadi.

"Pembukaan kembali Selat Hormuz tidak mungkin dilakukan selama masih ada pelanggaran terhadap komitmen," tegas Ghalibaf.

Saling Sandera Kepentingan

Di sisi lain, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menuding blokade laut yang terus diterapkan AS sebagai penghambat utama perundingan. Teheran menilai mustahil ada perdamaian selama 'leher' ekonomi mereka tetap dicekik oleh militer AS.

Sebaliknya, Gedung Putih melalui Karoline Leavitt menyatakan Trump merasa 'puas' dengan efektivitas blokade tersebut. Meski ada penahanan kapal kargo oleh Iran, Washington secara mengejutkan menyebut tindakan tersebut belum melanggar koridor gencatan senjata versi mereka.

Kini, bola panas berada di tangan Teheran. Apakah mereka akan menyambut tangan terbuka Trump, atau justru terus menggunakan Selat Hormuz sebagai kartu as untuk menekan balik dominasi Amerika Serikat?