Gencatan Senjata Tinggal 5 Hari, Kapan Negosiasi AS-Iran Putaran Kedua Digelar?

Orang-orang berjalan melewati pusat pers untuk pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad, Pakistan. (Foto: Xinhua)

Dunia kini tengah menahan napas. Di tengah hitung mundur berakhirnya gencatan senjata dua pekan yang dimulai 8 April lalu, kepastian mengenai pertemuan lanjutan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran masih tertutup kabut tebal.

Kementerian Luar Negeri Pakistan mengonfirmasi bahwa hingga saat ini, kedua belah pihak belum menyepakati tanggal pasti untuk kembali duduk di meja perundingan. Padahal, waktu kian sempit untuk mengakhiri konflik berdarah yang telah mencabik kawasan selama hampir tujuh pekan terakhir.

Juru bicara Kemlu Pakistan, Tahir Andrabi, menyatakan bahwa urusan teknis dan komposisi delegasi sepenuhnya berada di tangan Washington dan Teheran. Pakistan, dalam hal ini, memposisikan diri sebagai fasilitator yang menjaga ritme diplomasi tetap berjalan di jalur yang benar.

"Siapa yang akan datang, seberapa besar delegasinya, siapa yang akan tinggal, dan siapa yang akan pergi, itu terserah pihak-pihak yang terlibat untuk memutuskan," ujar Andrabi sebagaimana dikutip dari Al Jazeera, Jumat (17/4/2026).

Menjaga 'Proses Islamabad'

Sebagai mediator, Pakistan memegang teguh prinsip kerahasiaan. Andrabi menegaskan pihaknya tidak akan membocorkan detail sensitif yang dipercayakan oleh kedua negara yang bertikai. Ia hanya memberikan gambaran singkat mengenai putaran pertama pembicaraan yang digelar 12 April lalu di Islamabad.

"Tidak ada terobosan, namun juga tidak ada kegagalan," kata Andrabi lugas. Sebuah kalimat yang menggambarkan betapa alotnya proses tawar-menawar di balik pintu tertutup tersebut.

Menariknya, diplomasi ini kini mulai dikenal dengan sebutan 'Proses Islamabad'. Istilah ini mencerminkan langkah berkelanjutan dari para pemimpin sipil dan militer Pakistan yang tidak ingin pertemuan ini hanya menjadi seremonial belaka, melainkan sebuah solusi jangka panjang untuk stabilitas kawasan.

Isu Nuklir dan Keamanan Super Ketat

Satu hal yang tetap menjadi ganjalan utama dalam negosiasi ini adalah program nuklir Iran. Meski tidak merinci poin-poin keberatannya, Andrabi membenarkan bahwa isu nuklir tetap menjadi fokus utama dalam pembahasan.

Di sisi lain, persiapan lapangan terus dikebut. Sumber pemerintah Pakistan menyebutkan bahwa pengaturan keamanan tingkat tinggi sudah mulai disiapkan sejak Selasa lalu untuk menyambut kemungkinan putaran kedua.

"Persiapan sudah dimulai, khususnya untuk memastikan pengaturan keamanan yang sempurna," ungkap sumber tersebut mengutip laporan Anadolu Agency.

Informasi yang beredar di lingkaran diplomatik Islamabad menyebutkan bahwa pertemuan lanjutan diharapkan terlaksana pada akhir pekan ini atau awal pekan depan. Jika tidak ada aral melintang, Wakil Presiden AS J.D. Vance dan Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Qalibaf diprediksi akan kembali memimpin delegasi masing-masing.

Kini, bola panas ada di tangan AS dan Iran. Akankah "Proses Islamabad" berhasil memadamkan api konflik, ataukah Timur Tengah akan kembali membara saat masa gencatan senjata habis dalam hitungan hari?