Generasi ke-13 Intel Core Dorong Inovasi Bisnis dengan Platform vPro yang Canggih

Intel mengumumkan platform Intel vPro terbaru yang didukung prosesor 13th Gen Intel Core untuk kebutuhan bisnis bagi perusahaan yang membutuhkan penyegaran PC dan peningkatan produktivitas karyawan.

Portofolio komersial yang luas ini akan hadir pada 170 notebook, desktop dan entry workstation dari para mitra termasuk Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, Fujitsu, Panasonic dan Samsung.

"Dengan prosesor 13th Gen Intel Core kami yang terbaru, platform Intel vPro tetap menjadi fondasi komputasi bisnis yang utama, memberikan yang terbaik dalam keamanan, manajemen bisnis, dan kinerja untuk semua organisasi," kata Intel Vice President and General Manager of the Commercial Client Division Stephanie Hallford dalam keterangannya diterima di Jakarta, Jumat (24/3/2023).

Ia menjelaskan layanan yang memberikan keamanan paling komprehensif dengan hardware bawaan untuk mendeteksi ransomware dan serangan software supply chain merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk menghadirkan produk bagi kelangsungan perusahaan serta mendukung produktivitas para karyawan.

"Selama hampir dua dekade, kami telah berkomitmen pada misi kami untuk menghadirkan produk dan teknologi yang membuat organisasi tetap berjalan dan pekerja tetap produktif," katanya.

Ia menambahkan Intel vPro akan menawarkan pencegahan ancaman yang sangat penting dengan banyaknya kemampuan keamanan yang dibangun jauh di dalam silikon, membantu mengurangi permukaan serangan hingga sekitar 70 persen dibandingkan PC berusia 4 tahun.

Selain itu, enkripsi memori yang IT-enabled terbaru akan membawa keamanan berbasis virtualisasi ke tingkat yang membuat perubahan besar di Windows. Pelanggan akan memiliki lebih banyak pilihan dengan vendor endpoint detection and response (EDR) yang diaktifkan dengan Intel Threat Detection Technology, sehingga menghadirkan deteksi ancaman terbaru dengan efisiensi yang lebih tinggi.

Platform vPro terbaru berbasis prosesor 13th Gen Intel Core ini juga menawarkan arsitektur hybrid dengan Performance-core baru, Efficient-core yang lebih banyak pada penawaran tertentu, klasifikasi tugas yang lebih cerdas dengan Intel Thread Director, dan efisiensi energi yang lebih baik dengan Intel Dynamic Tuning Technology.

Perangkat Intel vPro juga dapat dioptimalkan untuk komputasi bisnis modern karena menggunakan teknologi terdepan seperti Intel Wi-Fi 6E (Gig+), Thunderbolt 4 dan validasi platform Intel Evo dengan pengalaman superior seperti kolaborasi cerdas.

Untuk pengembang aplikasi edge, prosesor 13th Gen Intel Core pada platform Intel vPro memberikan kinerja pemrosesan yang canggih, pengelolaan perangkat jarak jauh, alat keamanan yang powerful, dan banyak lagi untuk memaksimalkan kekuatan data sehingga ideal untuk aplikasi di bidang ritel, perbankan, perhotelan, pendidikan, healthcare, manufaktur, dan lainnya.

Dengan demikian, desain Intel vPro memberikan jaminan performa aplikasi Windows 65 persen lebih cepat dari PC desktop berusia 3 tahun serta kreasi konten 45 persen lebih cepat sambil multitasking dibandingkan desktop AMD saat ini.

Performa Windows juga dapat 2,3 kali lebih cepat dibandingkan mobile PC berusia 3 tahun serta 40 persen lebih cepat dibandingkan notebook AMD dan performa aplikasi bisnis lebih cepat 25 persen dibandingkan Apple M2.

Hallford menegaskan layanan ini muncul karena penyegaran ke hardware terbaru bukan lagi sebuah kemewahan, tetapi sebuah kebutuhan. Seluruh perusahaan berjuang untuk mempertahankan diri dengan lebih baik dari ancaman keamanan terbaru, meningkatkan produktivitas karyawan, dan memungkinkan pengalaman yang optimal seperti konferensi video.

Dengan pengenalan Intel vPro Enterprise dan Intel vPro Essentials tahun lalu, teknologi Intel dapat diakses oleh pengguna dan organisasi manapun. Saat ini, bisnis skala kecil atau menengah, perusahaan besar, organisasi sektor publik, atau institusi akademis dapat memperoleh serangkaian kemampuan Intel vPro yang tepat untuk menghadirkan fondasi komputasi terbaik demi kebutuhan unik yang dibutuhkan.