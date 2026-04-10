Genjot Daya Saing Produk Perikanan Indonesia, KKP Ajak Pengusaha Terapkan 'Stelina'

Ratusan komoditi hasil perikanan asal Pulau Halmahera di ekspor ke berbagai negara, Jumat (10/4/2026). (Foto: ANTARA/Abdul Fatah).

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajak pengusaha perikanan memanfaatkan Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional (Stelina) agar hasil tangkapan lebih mudah masuk dan bersaing di pasar global.

Wakil Menteri (Wamen) Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan Ashaf, menjelaskan kriteria produk unggulan di pasar global telah bergeser.

Saat ini, kualitas fisik saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan bukti legalitas dan keberlanjutan.

“Produk perikanan yang dibutuhkan saat ini bukan lagi sekadar produk yang berkualitas, tetapi juga yang berasal dari rantai pasok yang legal, transparan, tertelusur, serta menjunjung tinggi prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab sosial,” ujar Didit di Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Menurut dia, seiring meningkatnya kesadaran lingkungan, konsumen global kini menuntut informasi detail mengenai asal-usul produk, metode penangkapan, hingga dampak budidaya terhadap ekosistem.

Stelina, lanjut dia, hadir sebagai instrumen untuk merekam setiap tahapan perjalanan ikan secara transparan. Sebelumnya, KKP menggelar Seafood Traceability Technical Alignment and Industry Engagement Workshop pada 8 April 2026.

Forum ini bertujuan menyelaraskan pemahaman teknis antara pemerintah dan pelaku usaha mengenai pentingnya sistem ketertelusuran dalam memenangkan kepercayaan pembeli internasional.

Sistem pelacakan ini, kata dia, akan diterapkan di Kampung Nelayan Merah Putih agar hasil tangkapan nelayan di desa-desa tidak hanya laku di pasar lokal, tetapi juga memiliki profil ketertelusuran yang jelas sehingga mampu menembus pasar ekspor.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Machmud, menjelaskan Stelina bekerja dengan basis interoperabilitas antarsistem. Produk akhirnya berupa teknologi kode QR (QR code) yang merangkum data dari hulu hingga hilir.

“Sistem ini memberikan gambaran menyeluruh kepada konsumen dan sekaligus menepis isu negatif bahwa produk perikanan Indonesia berasal dari praktik illegal fishing atau cara-cara yang merusak lingkungan,” ucap Machmud.