Genjot Industri Fesyen, Cotton USA Gelar Cotton Day 2022

Cotton Council International (CCI) Indonesia menggelar Cotton Day 2022 untuk kembali menggenjot industri fesyen Indonesia. Berbeda dari tahun sebelumnya yang digelar secara daring, kini Cotton Day 2022 diadakan secara offline, di The Ritz Carlton, Mega Kuningan.

CCI selalu berkomitmen untuk memberikan dukungan bagi pelaku bisnis di industri tekstil dengan menghadirkan produk tekstil yang mengutamakan kualitas, keberlanjutan dan transparansi.

“Acara ini merupakan bagian dari komitmen CCI untuk berkolaborasi dengan para pelaku industri dan pakar untuk memajukan industri tekstil tanah air melalui penggunaan kapas AS,” kata Dr. Anh Dung (Andy) Do, perwakilan CCI di Indonesia, ditulis di Jakarta, Sabtu, (15/10/2022).

Dokumentasi Cotton USA

Ada sekitar 12 mitra yang tampil pada Cotton Day, antara lain PT Bateeq Retailindo Utama, PT Dan Liris, PT Sri Rejeki Isman Tbk, PT Primayudha Mandirijaya, PT Sinar Pantja Djaja, PT Sari Warna Asli Textile Industry, PT Bitratex Industries, PT Lucky Print dan PT Benang Citra Indonesia, PT Apac Inti Corpora, PT Argo Manunggal Triasta & PT Grand Textile Industry, PT Bandung Djaja Textile serta PT Hakatex.

Selain melalui acara tahunannya tersebut, CCI juga menghadirkan berbagai inisiatif dan program sebagai bagian dari komitmennya untuk meningkatkan perhatian publik terhadap pentingnya kapas berkualitas tinggi.

Salah satunya, konsultasi COTTON USA SOLUTIONS® CCI yang didukung oleh tim teknis yang terdiri dari para ahli pemintalan dari seluruh dunia, semuanya bekerja dengan satu tujuan membantu pabrik mendapatkan nilai teknis dan finansial terbaik dari kapas AS.

Tim ahli CCI telah menciptakan lima program pengembangan bisnis, memberikan keahlian tak tertandingi yang diinformasikan oleh pekerjaan dengan lebih dari 1.500 pabrik di 50 negara. Lima program gratis untuk pemegang lisensi COTTON USA™ dan anggota U.S. Cotton Trust Protocol®l, termasuk Mill Exchange Program, Mill Mastery Course, 1 to 1 Mill Consults, Technical Seminar dan Mill Studies.

Diluncurkan pada tahun 2020, U.S. Cotton Trust Protocol® dirancang untuk menetapkan standar baru dalam produksi kapas berkelanjutan di mana transparansi penuh adalah kenyataan dan perbaikan berkelanjutan untuk mengurangi jejak lingkungan adalah tujuan utamanya.

Ini adalah satu-satunya sistem yang memberikan tujuan dan pengukuran yang dapat diukur dan diverifikasi serta mendorong peningkatan berkelanjutan dalam enam metrik keberlanjutan utama - penggunaan lahan, karbon tanah, pengelolaan air, kehilangan tanah, emisi gas rumah kaca, dan efisiensi energi. Ini juga merupakan serat kapas berkelanjutan pertama di dunia yang menawarkan transparansi rantai pasokan tingkat artikel kepada semua anggota.