Gennaro Gattuso Segera Diresmikan Menjadi Pelatih Valencia

Klub Liga Spanyol Valencia segera menunjuk Gennaro Gattuso sebagai pelatih baru menggantikan Jose Bordalas yang beberapa waktu lalu dipecat oleh klub.

Laman football-espana, Senin, menyebutkan pengumuman resmi soal kedatangan Gattuso akan terjadi dalam beberapa jam ke depan.

Gattuso kabarnya akan menandatangani kontrak dua tahun bernilai 3 juta euro (Rp46 miliar) per musim bersama Valencia.

Official announcement now ready for Gennaro Gattuso as new Valencia manager, all set for the statement this week. Two year deal signed as expected. 🦇🇮🇹 #Valencia

€3m salary guaranteed plus add-ons per season for Gattuso.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 5, 2022

Keputusan Valencia menunjuk pelatih asal Italia itu memiliki modal pengalaman mumpuni.

Gattuso pernah menangani Sion, Palermo, AC Milan dan terakhir Napoli.

Salah satu pencapaian tertinggi Gattuso sebagai pelatih adalah ketika membawa Napoli menjuarai Piala Italia pada musim 2019/20 dengan mengalahkan Juventus melalui drama adu penalti setelah imbang 0-0.

Ketika berkarier sebagai pemain, Gattuso pernah membela Perugia, Rangers, Salernitana, AC Milan dan memilih pensiun pada 2013 bersama klub asal Swiss Sion.

Dia tampil dalam 542 pertandingan bersama lima tersebut dan yang terbanyak bersama AC Milan dengan 467 laga guna menyumbangkan 11 gol dan 20 assist selama 13 tahun membela Rossonerri.

Bersama timnas Italia, Gattuso melakukan debut pada 23 Februari 2000 di bawah pelatih Dino Zoff menghadapi Swedia pada pertandingan persahabatan. Total dia tampil pada 73 pertandingan dan menyumbangkan satu gol untuk Gli Azzuri, serta satu gelar Piala Dunia 2006.