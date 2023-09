Genshin Impact v2.1 Rilis Bulan Depan, Yuk Intip Bocoran Resminya

miHoYo baru saja mengumumkan bahwa game populer mereka, Genshin Impact, akan menghadirkan region ketiga dari tujuh region besar pada pembaruan tanggal 1 September mendatang. Versi 2.1 "Dunia di Bawah Cahaya Rembulan" akan membawa Traveler menuju area baru dalam map Inazuma, yang berada jauh di seberang lautan.



Melanjutkan ekspansi besar di v2.0, cerita utama yang melibatkan Pengembara, Archon Electro, berbagai kelompok pasukan, dan para penduduk Inazuma, akan berakhir dalam chapter akhir Quest Archon Inazuma di v2.1. Seiring berjalannya cerita, pemain akan mengunjungi Pulau Watatsumi — markas pasukan pemberontak yang pemandangannya indah bagaikan mimpi, serta Pulau Seirai — sebuah tempat sunyi yang diselimuti badai petir abadi. Ada juga boss baru seperti Hydro Hypostasis, Thunder Manifestation, dan Boss Domain Trounce baru Signora yang menunggu untuk ditantang pemain.





Di saat bersamaan, tiga Karakter penting Inazuma — Raiden Shogun, Sangonomiya Kokomi, dan Kujou Sara akan bergabung sebagai Karakter yang dapat dimainkan. Quest tentang kisah Raiden Shogun dan Kokomi juga akan dibuka. Raiden Shogun akan bergabung sebagai Karakter 5★ dengan elemen Electro dan Senjata Polearm, yang dapat mengakibatkan DMG tinggi serta memberikan buff berguna pada tim. Sangonomiya Kokomi, sang Pendeta Suci dari Pulau Watatsumi dan pemimpin utama Pasukan Pemberontak melawan Shogun, juga turut bergabung sebagai Karakter 5★. Dengan elemen Hydro dan Senjata Catalyst, Kokomi dapat memberikan pemulihan dalam jumlah besar untuk anggota tim. Yang terakhir adalah Kujou Sara, Jenderal Tenryou Commission yang setia pada Shogun. Kujou Sara dapat melesatkan panah berelemen Electro dan memberikan buff pada anggota tim.







Selain Inazuma, Festival Moonchase juga akan diadakan sebagai event musiman kali ini. Festival ini adalah acara musim gugur di mana teman dan kerabat di Liyue berkumpul dan minum bersama, serta menikmati hidangan khas daerah. Selama festival, pemain akan bertemu kembali dengan Keqing dan Xiangling, memasak dan mencicipi hidangan lokal serta mempelajari resepnya, dan mencari tahu asal usul tradisi kuno ini di Pelabuhan Liyue. Bagi pemain yang menyukai harta karun pun dapat memulai perburuan harta besar-besaran di Liyue, Mondstadt, dan Dragonspine di dalam Event Pemburu Cahaya Bulan. Dapatkan hadiah dan tukarkan item serta material yang berguna seperti Claymore ★4 Luxurious Sea-Lord yang dapat di-refine hingga level maksimum. Di samping itu, pemain juga dapat mengambil material yang berlimpah serta 10 Intertwined Fate di Event Log In Harian.





Sistem Memancing juga akan hadir di v2.1. Pemain dapat memancing berbagai jenis ikan di seluruh penjuru Teyvat, untuk dijadikan daging ikan, atau ditukarkan dengan joran dan hadiah lainnya di Fishing Association. Dengan adanya perabot baru "Kolam Renungan Awan" di Serenitea Pot, pemain juga dapat meletakkan dan memelihara Ikan Hias di alam pribadinya.







Mulai dari v2.1, Karakter kolaborasi pertama "Savior From Another World" Aloy akan bergabung sebagai Karakter ★5 yang bisa didapatkan dengan cuma-cuma. Pemain dengan Rank Adventure Lv. 20 ke atas dapat memperoleh Aloy di v2.1 melalui platform PlayStation, atau di v2.2 jika log in melalui platform lainnya.



Pembaruan Genshin Impact v2.1 akan rilis pada 1 September 2021 yang mendukung fitur cross-save antar platform PlayStation, PC, dan mobile.