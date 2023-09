Genshin Impact v3.0 Kedatangan Map Baru, Sumeru yang Dikelilingi Hutan Hujan dan Gurun

Pengembang game asal China, HoYoverse baru saja mengonfirmasikan bahwa game ARPG Open World, Genshin Impact, siap merilis update besar v3.0 "Fajar Seribu Mawar" pada 24 Agustus 2022.

"Ekspansi yang akan segera hadir ini tidak hanya mencakup Sumeru, bangsa keempat dari tujuh bangsa, tetapi juga mekanisme gameplay elemen Dendro yang merupakan bagian terakhir dari sistem tujuh elemen Genshin Impact,"tulis Hoyoverse dalam keterangannya, Sabtu (13/08/2022).

Banner Genshin Impact v3.0

Terletak di sisi barat Liyue, wilayah Sumeru yang luas dibagi menjadi dua bagian, yaitu hutan hujan dan gurun.

Setelah dirilis, para pemain (Traveler) akan dapat menjelajahi hutan hujan yang lebat dan sejumlah pemukiman yang terdapat di dalamnya, termasuk kota Sumeru dan Pelabuhan Ormos.

Dikenal sebagai bangsa kebijaksanaan, kota Sumeru juga memiliki lembaga ternama dan bersejarah, yaitu Akademiya, yang didirikan oleh para pelajar Archon Dendro sebelumnya, Greater Lord Rukkhadevata.

Seiring dengan naiknya Lesser Lord Kusanali sebagai Archon Dendro saat ini dan menjadi Archon termuda di The Seven sejak 500 tahun terakhir, Akademiya juga berkuasa sebagai pemerintah bangsa Sumeru, serta memperlakukan pengetahuan sebagai sumber daya yang harus dikelola dengan ketat.

Elemen Dendro, bersama dengan rantai reaksi elemental yang baru, akan dapat dimainkan untuk pertama kalinya. Elemen Dendro dapat memicu tiga reaksi dasar, Burning, Bloom dan Catalyze, masing-masing merupakan reaksi dari elemen Pyro, Hydro, dan Electro. Dalam pertempuran, reaksi Bloom dan Catalyze dapat berkembang menjadi reaksi lanjutan.

Saat elemen Dendro bersentuhan dengan elemen Hydro, reaksi Bloom akan memunculkan satu atau lebih Dendro Core, yang akan meledak dan mengakibatkan Dendro DMG setelah beberapa saat.

Jika Dendro Core bersentuhan dengan elemen Pyro atau Electro sebelum meledak, maka akan terpicu reaksi Burgeon yang meningkatkan Dendro DMG Area, atau reaksi Hyperbloom yang mengubah Dendro Core menjadi Sprawling Shot yang akan mengejar musuh terdekat.

Reaksi Catalyze, yang dipicu oleh elemen Dendro dan Electro, dapat mengubah status targetnya menjadi Quicken, meningkatkan DMG elemen yang diterima dari serangan Dendro atau Electro berikutnya sesuai dengan reaksi Spread atau Aggravate yang terpicu.

Di hutan hujan Sumeru, tumbuhan dan makhluk dengan karakteristik elemen Dendro dapat bertransformasi jika bersentuhan dengan elemen Hydro, Pyro, atau Electro. Status, pola serangan, dan item yang dijatuhkan oleh monster bisa berubah sesuai dengan statusnya, sedangkan tanaman dan jamur tertentu dapat memberikan efek yang berguna.

Sumeru Hutan Hujan

Aranara

Sumeru City

Sementara itu, daerah tropis yang lembap menyediakan habitat yang cocok bagi berbagai beraneka ragam hewan, dan jamur-jamur bahkan telah mengembangkan suatu spesies unik, yang disebut Fungus, untuk melindungi habitat mereka.

Musuh Boss baru, Jadeplume Terrorshroom, adalah salah satu spesies Fungus yang memiliki insting hewani yang kuat dan telah menjadi agresif serta teritorial. Musuh Boss baru lainnya, Electro Regisvine, juga menunggu Traveler di kedalaman hutan.

Karakter Dendro juga akan ditambahkan ke daftar karakter yang dapat dimainkan. Traveler dapat membuka kekuatan elemen Dendro di patung The Seven di Sumeru dan berkesempatan merekrut dua pemanah dengan kekuatan Dendro.

Tighnari

Karakter ★5 Tighnari adalah seorang Pelindung Hutan dan pelajar muda yang bersemangat. Charged Attack dan Elemental Burst miliknya dapat mengakibatkan Dendro DMG beberapa kali, yang membuat Tighnari pilihan tepat untuk memicu rantaian reaksi elemen Dendro.

Murid Tighnari, Collei, akan bergabung sebagai Karakter ★4 yang dapat direkrut secara gratis dalam waktu terbatas dengan menyelesaikan event v3.0 "Hati yang Murni".

Selain Karakter Dendro, Karakter pendukung 4★ dengan elemen Electro, Dori, juga akan bergabung ke dalam game. Dori adalah seorang pedagang Sumeru yang sulit ditebak, dan menggunakan Claymore sebagai senjatanya.

Dia dapat membantu memulihkan HP dan Energy untuk anggota party di dekatnya dengan memanfaatkan Elemental Burst miliknya.

Tighnari, Collei, dan Zhongli akan hadir di Event Permohonan pada bagian awal update, yang akan diikuti oleh Dori bersama dengan kehadiran kembali Ganyu dan Sangonomiya Kokomi setelahnya.

Pengoptimalan, lebih banyak fitur, serta ekspansi besar-besaran juga akan diimplementasikan untuk meningkatkan pengalaman bermain.

Tiga peralatan baru, The Boon of the Elder Tree, Ultra-Hot Burner Lamp Test Model dan Fishing Line Stabilizer, yang bisa didapatkan dan digunakan untuk memudahkan pengumpulan kayu, memproses makanan, dan memancing.

Tampilan bayangan berwarna juga telah diterapkan untuk membuat Teyvat menjadi dunia yang lebih hidup.

Genshin Impact v3.0 akan hadir pada tanggal 24 Agustus dengan ekspansi konten besar-besaran.