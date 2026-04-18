Geopolitik Memanas, Ujian Berat ‘Jenderal 08’ Jaga Benteng NKRI

Ilustrasi - Presiden Prabowo Subianto sedang memberikan instruksi kepada pimpinan tiga matra TNI untuk terus memperkuat kekuatan militer demi menjaga wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).(Desain: Tim kreatif inilah.com)

Ukuran Font Kecil Besar

Eskalasi serangan Israel dan Amerika Serikat (AS) ke wilayah Timur Tengah (Timteng) seperti Iran hingga Lebanon membuat kondisi dunia semakin tidak menentu. Bahkan sejumlah pihak sudah mulai memprediksi ‘Perang Dunia ke-3’ akan pecah jika situasi tersebut tidak terkendali.

Ketegangan ini cukup memberikan imbas terhadap keamanan global dan bisa memicu sejumlah krisis baik dari sektor energi hingga pangan. Akhirnya banyak negara saat ini sudah mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi dampak yang lebih buruk salah satunya pecahnya ‘Perang Dunia ke-3’

Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki hubungan dengan sejumlah negara besar seperti AS dan Timteng dalam situasi yang ‘sulit’. Sebab sebagai negara yang menerapkan politik luar negeri bebas aktif, Indonesia sepertinya harus bisa mengakomodasi kepentingan sejumlah negara besar dalam situasi global saat ini.

Konflik Israel-AS dengan sejumlah negara Timteng memang tidak berdampak langsung bagi keamanan wilayah Indonesia. Namun, ada baiknya negara ‘seribu pulau’ ini tetap harus mempersiapkan diri khususnya dalam kekuatan militernya.

AS-Rusia Kepincut Bangun Pangkalan Militer

Hal ini menjadi konsen penting, karena Indonesia merupakan wilayah strategis yang wilayah darat, laut dan udaranya berbatasan dengan sejumlah negara di ASEAN dan Australia. Terbaru Rusia dan AS belakangan dikabarkan sudah meminta izin ke Presiden Prabowo untuk melakukan aktivitas militer di wilayah Indonesia.

Entah untuk kepentingan apa, namun kedua negara tersebut tampaknya memandang wilayah Indonesia sangat strategis khususnya untuk membangun pangkalan militer. Sehingga mereka memandang perlu menggandeng Indonesia ‘dalam kedok’ kerja sama militer untuk memperluas teritorialnya.

Salah satu media asing, The Sunday Guardian, Minggu (12/4/2026) menyebutkan adanya kesepakatan akses penerbangan bagi pesawat militer AS di wilayah udara Indonesia sebagai tindak lanjut pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump di Washington pada 19 Februari lalu.

Kemhan RI sendiri sudah memberikan klarifikasi soal isu tersebut. Kemhan menegaskan otoritas wilayah udara Indonesia sepenuhnya berada di tangan pemerintah, sehingga wacana soal penggunaan wilayah udara masih belum diputuskan.

"Dokumen yang beredar saat ini merupakan rancangan awal yang masih dalam tahap pembahasan internal dan antarinstansi. Dokumen tersebut bukan merupakan perjanjian final, belum memiliki kekuatan hukum mengikat, serta belum dapat dijadikan dasar kebijakan resmi Pemerintah Republik Indonesia," kata Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait.

Di luar dari kepentingan asing itu, Indonesia seharusnya sudah mulai mempersiapkan kekuatan militernya sendiri guna menghadapi kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Meski tak selalu untuk berperang, namun kekuatan militer yang memadai sangat penting untuk menjaga seluruh perbatasan wilayah udara, darat hingga lautnya.

Berdasarkan data dari lembaga pemerhati militer dunia independen, Global Firepower (GFP), Indonesia memiliki posisi bergengsi dalam kekuatan militer. Menurut data lembaga tersebut, Indonesia masuk dalam peringkat ke-15 dari 140 kekuatan militer dunia pada tahun 2022.

Kekuatan ini meliputi alutsista dan jumlah personel yang ada di tiga matra yakni Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AD). Dari data tersebut, Indonesia naik satu peringkat yang sebelumnya pada 2021 berada di posisi ke-16 dunia.

Menurut informasi dari www.globalfirepower.com, ada 50 indikator yang menjadi faktor penilaian Global Firepower untuk menghitung skor power index setiap negara. Semakin tinggi tingkatan militer suatu negara, skor power index negara itu akan semakin kecil. Kebalikannya, jika skornya makin besar maka semakin rendah peringkat militernya.

Upaya Penguatan Militer Nasional

Pemerintah sendiri terus meningkatkan sistem alutsista yang dimiliki TNI dari tahun ke tahun. Mesti tidak diketahui jumlah pastinya, namun dalam beberapa acara penting seperti HUT TNI hingga HUT kemerdekaan, sejumlah alutsista biasanya ikut dipamerkan ke publik.

Pada peringatan HUT ke-79, TNI memamerkan sebanyak 1.059 dari tiga matra mencakup kendaraan taktis, kendaraan tempur, tank-tank amfibi, truk pengangkut pasukan, dan sistem peluncur senjata. Jumlah alutsista yang dipamerkan ini biasanya adalah sebagian kecil dari jumlah keseluruhan yang dimiliki TNI.

Prajurit Pasmar 3 terlibat dalam parade militer pada Bastille Day di Champs-Élysées, Paris, Senin (14/7). (Foto: Dok. Pasmar 3)

Namun bukan hanya Indonesia saja, seluruh negara-negara di dunia biasanya memang tidak secara transparan merilis jumlah alutsista yang mereka miliki. Sebab hal ini berkaitan dengan peta kekuatan militer masing-masing negara

Penguatan militer Indonesia juga dilakukan dengan adanya penambahan struktur organisasi. Beberapa di antaranya dengan penambahan enam Komando Daerah Militer (Kodam) dan diaktifkannya lagi posisi Wakil Panglima TNI yang sudah kosong selama 25 tahun.

Selanjutnya, pasukan elite di tiga matra juga mengalami penambahan struktur. Kini komandan pasukan elite seperti Kopassus, Marinir dan Kopasgat dipimpin oleh Panglima atau jenderal bintang tiga (Letjen). Sebelumnya tiga pasukan elite tersebut hanya dipimpin oleh jenderal bintang dua atau Mayjen.

Presiden Prabowo Subianto sendiri telah membeberkan alasannya menambah struktur organisasi TNI. Menurutnya, penambahan struktur organisasi militer ini untuk memperkuat TNI dalam menjaga kekayaan negara di tengah kondisi geopolitik yang tidak menentu.

Penekanan itu disampaikan Prabowo saat menyampaikan pidato dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Gedung MPR RI/DPR RI/DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

"Kita bentuk 6 komando daerah militer baru, 14 komando daerah Angkatan Laut, tiga komando daerah Angkatan Udara, 1 komando operasi udara, 6 grup komando pasukan khusus, 20 brigade teritorial pembangunan, satu brigade infanteri marinir, satu resimen korps pasukan gerak cepat, 100 batalion teritorial pembangunan, 5 batalion infanteri marinir, dan lima batalion komando korps pasukan gerak cepat," kata Prabowo.

Langkah yang dilakukan pemerintah ini, kata Prabowo, sejalan dengan doktrin pertahanan Indonesia, yaitu Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta atau Sishankamrata, di mana seluruh warga negara, dan sumber daya nasional didayagunakan secara total untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.

Prabowo menyatakan, perang bersifat destruktif. Oleh karena itu, Prabowo tak menginginkan adanya perang. Bahkan dia menegaskan akan menghindari terjadinya perang.

"Karena itu politik luar negeri yang saya jalankan politik 1000 kawan terlalu sedikit satu lawan terlalu banyak. Kami tetap pada garis nonblok, non-align. Kami tidak berpihak pada manapun. Ini kami sampaikan di mana kita ingin damai dengan semua orang, kami terutama dengan tetangga kita ingin menyelesaikan semua masalah," ujar Prabowo.

Meski terus melakukan pembenahan dan penguatan militer, namun Presiden Prabowo memastikan jika Indonesia masih tetap aman dan terhindar dari potensi perang dampak konflik Israel-AS dan Iran.

Prabowo justru lebih fokus agar jajarannya mengambil langkah-langkah strategis untuk menghindari terjadinya krisis energi dampak dari perang di Timteng.

Warga dan prajurit TNI AD kendaraan tempur saat parade Alutsista di Bundaran HI, Jakarta, Sabtu (5/10/2024). Perayaan HUT ke-79 TNI di Jakarta menampilkan sebanyak 1.059 jenis Alutsista dan melibatkan 100.000 prajurit aktif. (Foto: Antara/Zaky Fahreziansyah)

Alutsista TNI Terus Diperkuat

Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono mengatakan pihaknya dan pemerintah terus mendukung TNI untuk memperkuat sistem pertahanan dan alutsista. Hal ini ditunjukan dengan dukungan DPR terhadap anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) khususnya TNI.

Menurutnya, pemerintah sudah melakukan modernisasi alutsista TNI untuk mendukung postur pertahanan nasional. Hal ini sebagai komitmen pemerintah menyikapi tantangan global.

Dave menyebut di tubuh TNI AU saat ini sudah jauh mumpuni dibandingkan tahun sebelumnya. Sebab saat ini TNI AU sudah mengoperasikan sekitar 260 pesawat, termasuk F-16, Sukhoi, Su-27/30, Hawk 209, Super Tucano, dan T-50i.

Selain itu, lanjut Dave, TNI AU juga terus melakukan penguatan kekuatan salah satunya dengan melakukan pengadaan Airbus A400M yang memiliki kemampuan sebagai kendaraan angkut strategis. “Ini mampu membawa 116 personel dan menjangkau 8.900 km, air-to-air refueling, dan operasi di medan sulit,” kata Dave kepada Inilah.com.

Dia menambahkan, pemerintah juga sudah memesan 42 jet tempur Rafale dari Prancis dan 48 unit KAAN generasi kelima dari Turki untuk memperkuat kekuatan TNI AU. Sebab dua pesawat ini diyakini memiliki teknologi yang dibutuhkan Indonesia menyesuaikan perkembangan militer dunia.

“Ini dilengkapi teknologi siluman dan kemampuan tempur segala cuaca,” imbuhnya.

(***)