Geopolitik Timur Tengah Dongkrak Harga Minyak Mentah Indonesia Jadi US$102,26 per Barel

Ilustrasi - Pengendara motor antre mengisi BBM di salah satu SPBU kawasan Kuningan, Jakarta. (Foto: ANTARA/Indrianto Eko Suwarso/bar/pri).

Harga rata-rata minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) pada Maret 2026 naik sebesar US$33,47 menjadi US$102,26 per barel dibandingkan bulan sebelumnya.

“Rata-rata ICP bulan Maret 2026 mengalami kenaikan signifikan sebesar 33,47 dolar AS per barel dibandingkan bulan Februari 2026, dari 68,79 dolar AS per barel menjadi 102,26 dolar AS per barel,” ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Laode Sulaeman dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Sabtu (18/4/2026).

Penetapan harga ICP Maret 2026 tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 149.K/MG.03/MEM.M/2026 tentang Harga Minyak Mentah Indonesia.

Laode menyampaikan lonjakan ICP tidak terlepas dari dinamika geopolitik global yang memanas sepanjang Maret 2026.

“Kenaikan ini sejalan dengan tren harga minyak mentah utama dunia yang juga mengalami peningkatan tajam,” ujar Laode.

Lebih lanjut, ia menjelaskan kenaikan harga minyak mentah global dipicu eskalasi konflik yang melibatkan Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran yang berdampak langsung terhadap pasokan energi dunia.

Salah satu faktor utama adalah terganggunya jalur distribusi energi global, termasuk penghentian pelayaran melalui Selat Hormuz yang selama ini menjadi jalur sekitar 20 persen pasokan minyak dunia.

Selain itu, berbagai serangan terhadap fasilitas energi di kawasan Timur Tengah turut memperburuk kondisi pasokan.

Laode mengatakan konflik tersebut juga menyebabkan sejumlah gangguan produksi dan distribusi energi, antara lain penghentian sementara produksi LNG di Qatar, gangguan operasional kilang minyak di Arab Saudi, serta penurunan produksi di beberapa negara seperti Kuwait dan Irak.

Bahkan, beberapa fasilitas strategis seperti pelabuhan Basrah di Irak dan terminal energi di Uni Emirat Arab dilaporkan sempat menghentikan operasional.

“Situasi geopolitik yang memanas menyebabkan ketidakpastian pasokan global yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga minyak mentah secara signifikan,” kata Laode.

Selain itu, ancaman penutupan Selat Hormuz, serangan terhadap kapal tanker minyak, serta potensi meluasnya konflik ke berbagai fasilitas energi di kawasan Teluk semakin memperkuat sentimen kenaikan harga di pasar internasional.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah akan terus mencermati dinamika harga minyak dunia untuk memastikan stabilitas pasokan energi dalam negeri tetap terjaga di tengah ketidakpastian global.

Pemerintah juga terus memantau perkembangan global serta mengambil langkah mitigasi untuk menjaga ketahanan energi nasional.

Secara rinci, perkembangan harga rata-rata minyak mentah utama pada Maret 2026 dibandingkan Februari 2026 mengalami peningkatan sebagai berikut: ICP naik US$33,47 per barel, dari US$68,79 menjadi US$102,26 per barel.

Sedangkan Brent (ICE) meningkat US$30,23 dari US$69,37 menjadi US$99,60 per barel; WTI (Nymex) naik US$26,47 dari US$64,52 menjadi US$91,00 per barel; Dated Brent naik US$32,73 dari US$71,15 menjadi US$103,89 per barel.

Sementara itu, basket OPEC naik signifikan sebesar US$48,13 dari US$67,90 menjadi US$116,03 per barel (per 30 Maret 2026).