Geram Pangkalan Militer Dibatasi, Trump Semprot Sekjen NATO: Ini Aliansi Satu Arah!

Presiden AS Donald Trump geram terhadap anggota NATO, terutama Prancis dan Spanyol, karena membatasi akses pangkalan militer saat operasi di Iran. (Foto: Xinhua/Zhao Dingzhe)

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dilaporkan meledak amarahnya. Sasaran kemarahannya kali ini adalah sejumlah negara sekutu di NATO yang nekat membatasi akses militer AS ke pangkalan-pangkalan di Eropa selama operasi militer di Iran berlangsung.

Laporan Financial Times, Jumat (10/4/2026), mengungkapkan bahwa ketegangan memuncak saat Trump bertemu dengan Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, di Gedung Putih pada Rabu (8/4/2026) lalu. Dalam pertemuan tersebut, Trump secara terang-terangan mengancam akan menghukum negara-negara Eropa yang dianggapnya "pelit" dalam memberikan dukungan militer.

Menurut sumber yang dekat dengan pertemuan tersebut, kemarahan Trump didominasi oleh sikap Prancis dan Spanyol. Kedua negara ini disebut-sebut sebagai pihak yang paling vokal membatasi ruang gerak pasukan Paman Sam di pangkalan militer yang berada di wilayah mereka.

Tuding NATO Aliansi 'Satu Arah'

Meski tidak merinci bentuk hukuman yang akan dijatuhkan, Trump memberikan sinyal kuat bahwa ia tidak akan tinggal diam. Sehari setelah pertemuan tersebut, melalui platform Truth Social, Trump meluapkan keraguannya terhadap solidaritas aliansi pertahanan tersebut.

“Saya sangat sangsi NATO akan membantu AS jika Washington memintanya,” tulis Trump sinis, Kamis (9/4).

Sikap keras Trump ini sebenarnya bukan barang baru. Pada pertengahan Maret lalu, ia sempat melabeli penolakan anggota NATO untuk berpartisipasi dalam perang melawan Iran sebagai sebuah 'kesalahan yang sangat bodoh'. Ia bahkan terang-terangan menyebut NATO sebagai aliansi 'satu arah' yang hanya menyedot sumber daya AS tanpa memberikan timbal balik yang sepadan.

Respons Sekjen NATO

Di sisi lain, Sekjen NATO Mark Rutte tampaknya berusaha meredam gejolak. Masih menurut laporan Financial Times, Rutte dikabarkan memahami kekecewaan mendalam yang dirasakan Trump terhadap dinamika internal aliansi tersebut.

Namun, posisi Rutte tetap sulit. Di satu sisi ia harus menjaga kesatuan NATO, sementara di sisi lain ia berhadapan dengan kemarahan Presiden AS yang merasa dikhianati oleh kawan sendiri di tengah panasnya konflik dengan Teheran.

Sentimen anti-NATO di Gedung Putih ini diprediksi akan mengubah peta kebijakan pertahanan trans-atlantik secara drastis, terutama jika Trump benar-benar merealisasikan ancamannya untuk memberikan 'sanksi' bagi para sekutu yang dianggap membangkang.