Presiden Prabowo Subianto (kiri) bersama Wakil Presiden periode 2024-2026 Gibran Rakabuming Raka bersiap menyampaikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/11/2026). (Foto: Antara Foto/Bayu Pratama S).

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Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman membenarkan kabar Presiden Prabowo Subianto yang akan bertemu dengan para ketua umum partai politik, untuk membahas pengisian jabatan Wakil Presiden (Wapres) yang kosong setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri.

Habiburokhman mengatakan, informasi mengenai rencana pertemuan tersebut disampaikan langsung oleh Prabowo saat bertemu dengannya pada Kamis (12/11/2026).

“Sepertinya benar ya. Kemarin kami ketemu Pak Prabowo di sana dan beliau juga menyampaikan hari ini, waktu kemarin atau besok, saya ketemu ketua-ketua umum partai politik terkait dengan masalah ini,” kata Habiburokhman kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

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Ia menjelaskan, pertemuan tersebut akan membahas pengisian jabatan wapres yang kini kosong setelah Gibran mengajukan pengunduran diri.

“Pengisian jabatan wapres yang kosong ini,” ujarnya.

Diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto dikabarkan akan memanggil para pimpinan partai politik (parpol) di Kompleks Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026).

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron membenarkan kabar tersebut. Ia menyebut Prabowo mengumpulkan ketua umum parpol untuk membahas situasi usai mundurnya Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI.

"Benar," kata Herman kepada wartawan dalam pesan singkatnya.

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Ia juga memastikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hadir dalam agenda tersebut.

"Datang," ucapnya.

Sementara itu, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzzammil Yusuf mengonfirmasi akan hadir di Istana Bogor. Ia menyebut agenda pertemuan dilaksanakan pukul 16.00 WIB.

"Ya," kata Muzzammil kepada wartawan.

Selain pertemuan dengan pimpinan partai koalisi, Prabowo dijadwalkan melakukan sejumlah agenda di Istana Bogor. Salah satunya, penganugerahan bintang jasa kepada relawan, tenaga kesehatan, serta korban kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bencana.

"Penganugerahan bintang jasa kepada relawan dan korban karhutla, bencana dan tenaga kesehatan," jelasnya.