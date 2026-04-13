Gerindra soal Provokasi Jatuhkan Prabowo: Saiful Mujani Kritik Atau Operasi Politik Partisan?

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menanggapi pernyataan pengamat politik Saiful Mujani terkait wacana menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto.

Habiburokhman mempertanyakan latar belakang kritik yang disampaikan Mujani, apakah bertujuan untuk perbaikan atau justru memiliki kepentingan politik tertentu.

"Kita tahu bahwa Saiful Mujani adalah elite politik kaya raya yang selama ini berseberangan dengan Presiden Prabowo, termasuk pada Pilpres lalu. Apakah kritik Saiful Mujani murni disebarkan untuk perbaikan, atau hal tersebut hanya operasi politik partisan?" kata Habiburokhman kepada wartawan, Senin (13/4).

Ketua Komisi III DPR itu juga mengaku sependapat dengan pernyataan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang menyinggung fenomena inflasi pengamat.

Menurut dia, tidak semua pengamat menyampaikan kritik yang bersifat konstruktif. Ia menilai ada pula pihak yang justru menyampaikan narasi yang dianggap merusak.

"Bisa saja motif mereka hanyalah merebut kekuasaan baik dengan jalur konstitusional maupun dengan jalur inkonstitusional," ujar dia.

Habiburokhman menyebut setiap pihak memiliki hak untuk berkompetisi dalam politik, termasuk dalam upaya merebut kekuasaan. Namun, ia menilai langkah tersebut seharusnya dilakukan melalui mekanisme yang sah.

Ia menambahkan, masa jabatan Presiden Prabowo berlangsung selama lima tahun, sehingga penilaian terhadap kinerja pemerintah dapat dilakukan oleh masyarakat pada pemilihan berikutnya.

"Jika kinerja Pak Prabowo tidak memuaskan rakyat bisa hentikan mandat, namun jika dianggap memuaskan rakyat bisa lanjutkan memberi mandat untuk 5 tahun berikutnya," ujar Habib.

Sebelumnya, Saiful Mujani menyatakan bahwa ajakan untuk melakukan konsolidasi politik guna menjatuhkan Presiden bukanlah tindakan makar, melainkan bagian dari sikap politik dalam sistem demokrasi.

Ia menjelaskan bahwa sikap politik merupakan bagian dari partisipasi politik yang menjadi unsur penting dalam demokrasi.

Namun, pernyataan tersebut kemudian berujung pada laporan polisi terkait dugaan penghasutan. Saat ini, Mujani disebut menghadapi dua proses hukum atas pernyataannya tersebut.

Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengimbau masyarakat agar tidak mengaitkan perkara tersebut dengan isu politik maupun sentimen lain.

"Kami juga mengajak untuk kita sama-sama bijak, tidak menjadikan laporan dua warga masyarakat tadi terkait tentang kriminalisasi, dibawa ke isu SARA, politik," kata Budi kepada wartawan, Jumat (10/4).