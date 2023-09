Gerry Hadi Mengedukasi lewat Fashion Stylist Korea untuk Pria

Gerry Hadi menjadi salah satu figur publik yang makin eksis di dunia fesyen belakangan ini. Ia merupakan seorang content creator yang dikenal sebagai Oppa with Korean Style/ Streetwear.

Bermula dari awal tahun 2016, Gerry Hadi pindah ke Jakarta untuk meneruskan pendidikan S1 Ilkom di Universitas Tarumanagara (Untar).

Pada saat itu Gerry memiliki kesempatan bergabung dengan sebuah komunitas Urban Sneakers Society, dan di sanalah titik di mana Gerry mulai mencintai dunia perfashion-an dan memulai karir sebagai content creator/ fashion enthusiast.

Gerry selalu mengikuti trend dan mencari fashion dari Pinterest dan setelah itu akan mencoba untuk mix and match secara langsung.

“Dari dulu emang sudah suka ama fashion, karena emang suka banget bisa gonta ganti baju, sambil liatin trend yang berjalan. Dari dulu tuh kalo baju kurang pas bisa seharian gak pede gitu," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/1/2023).

Setelah menekuni dunia fashion & digital content ini selama 6 tahun, Gerry melihat fashion is more than just clothes, it is a form of art (fashion lebih dari sekedar pakaian, itu adalah bentuk seni. -red).

Akhirnya Gerry memutuskan untuk fokus untuk membuat konten-konten perfashion-an, dari mix and match clothes, review baju, sneakers dan bahkan aksesories pria.

Mengedukasi dan Menginspirasi lewat fesyen

Gerry ingin meng-influence bahwa fashion tidak cuma hasil explorasi dari kaum wanita saja, tapi untuk para kaum pria juga.

"Dan hal itu juga bisa menjadi hal yang seru dan artistik. Through fashion, kita juga bisa lebih mengekspresikan diri dan meningkatkan kepercayaan diri," katanya.

Baca Juga: Busana Karya Putri Zulkifli Hasan Akan Tampil di New York Fashion Week

Karena beberapa alasan inilah, Gerry ingin menggunakan platform social medianya tidak hanya untuk “meracuni” fashion items yang keren-keren dan bagus, tapi juga menggunakan platform ini untuk mengedukasi dan memberikan inspirasi, kiat dalam hal memilih OOTD, mix and match outfit biar keliatan lebih keren, dan outfit yang cocok untuk event-event tertentu.

View this post on Instagram

A post shared by G E R R Y (@gerryhadi)

“Ada tips nih untuk kalian yang seperti aku, takut dibilang baju kalian berlebihan / terlalu norak, nggak usah dengerin kata mereka deh! Asalkan kalian suka dan nyaman dengan apa yang kalian pake, that’s all that matters. Bisa aja dengan omongan mereka itu, bisa motivasi kalian untuk explore lebih dan malah yang akan menjadi trend setter mereka. Just be you and be different!" katanya.

Tak hanya itu, Gerry juga sudah fokus dalam membuat konten review clothing local brands, mulai dari baju dan celana, sneakers dan sandal, men’s pouch or bags, dan bahkan perfume / skincare dan bodycare.

Dari awalnya review santai di IG story, sekarang Gerry juga sudah aktif membuat konten- konten reels yang menarik dan tentunya eye-pleasing yet knowledgeable, mulai konten barang barang brand local yang murah, sampai knowledge “how to pose in front of camera” and “how to stay fit”.

Dari yang awalnya Gerry hanya sering review produk brand local, kini Gerry juga sudah mulai brand-brand internasional meliriknya untuk meng-review produk mereka, mulai dari sneakers, pakaian, eyewear dan bahkan bodycare.

Kepercayaan brand ternama

Tak hanya sebagai fashion enthusiast/content creator, Gerry juga sudah memenangkan beberapa penghargaan dan memiliki beberapa pencapaian.

Menjadi representer Indonesia ke Singapore untuk launching new product Ralph Lauren, fashion walk di JFW 2022 bareng Shinning Bright, menghadiri MNC TV Fashion, menjadi model billboard untuk Crazy Rich Puri, menjadi model di Youtube Gatsby, dan model untuk photoshoot Erigo.

Baca Juga: Busana Karya Putri Zulkifli Hasan Bakal Tampil di London Fashion Week

Tak hanya itu, Gerry juga sudah bekerja sama dengan banyak brand local maupun international ternama seperti G-Shock, Blibli, Lacoste.

Semua pencapaian ini tentunya sudah melalui berbagai proses, konsistensi dan kreativitas yang tiada batas. Harus selalu mengikuti fresh trend trend di dunia, dan tentunya kepercayaan diri yang kuat.

“Kalau yang daritadi aku sebutin suka dan senangnya jadi content creator, banyak juga sisi dukanya yang jarang banget aku complain, karena emang aku jalanin ini semua dengan grateful heart and happy mind. Jadi yang berat nya juga terasa ringan, dan jadi enjoyable,' katanya.

Semua pencapaian ini tentunya sudah melalui berbagai proses, konsistensi dan kreativitas yang tiada batas.

Gerry juga selalu mengikuti fresh trends di dunia, dari fashion style yang lagi viral, fashion colors yang lagi booming, konten-konten viral yang semua orang senangi. Selain harus memiliki knowledge dan fashion sense yang kreatif, kepercayaan diri, kesehatan fisik dan mental yang kuat juga sangat perlu.

Untuk saat ini, Gerry Hadi juga meng-explore dengan memulai brand fashionnya sendiri bersama kembarannya Devina, yaitu Project Issue.

Di Project Issue ini, Gerry memberikan style yang kebih versatile, koreanwear dan tentunya cocok untuk di-match dengan outfit apapun, dan presentable ke event apapun.

Harapan kedepannya, Gerry berharap bisa terus menjadi fashion inspiration para kaum pria di Indonesia, dan tentunya content content fashionnya makin terkenal hingga brand international, dan dapat melakukan kolaborasi dengan brandbrand lokal / internasional ke depannya, atau bahkan bisa menjadi brand ambassador brand-brand kesayangannya.