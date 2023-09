Gibran Santai Sikapi Penolakan Warga Soal Proyek Jalan Lingkar Luar di Surakarta

Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai adanya penolakan terkait pembuatan jalan lingkar oleh sejumlah kepala daerah. Gibran menilai pro dan kontra dalam pembangunan infrastruktur ini adalah hal yang wajar.

"Ya dibicarakan sik (dulu) to, tidak apa-apa. Yang namanya membangun infrastruktur pasti ada pro kontra, give and take (memberi dan menerima)," katanya di Solo, Jawa Tengah, Kamis (5/1/2023).

Dia mengatakan pihaknya masih menunggu perkembangan lebih lanjut dari jajarannya soal rencana jalan lingkar ini. Sebab Bina Marga masih akan berdiskusi lagi dengan beberapa pihak terkait proyek tersebut.

"Dari Dirjen yang mengurusi jalan tol biar muter ke Sukoharjo, Klaten, dan Karanganyar dulu, baru nanti ketemu saya. Mematangkan konsep dan lain-lain," katanya.

Terkait pembangunan proyek tersebut, ia juga belum mengetahui berapa banyak lahan yang dibutuhkan, terutama di wilayah Klaten dan Sukoharjo.

Meski demikian ia memastikan proyek tersebut akan menguntungkan daerah-daerah yang dilalui. Namun ia masih enggan menjelaskan keuntungan yang diperoleh daerah-daerah tersebut.

"Nantilah setelah pertemuan itu saja. Kami juga nggak buru-buru, (keuntungan) terutama untuk (perjalanan) jarak jauh," katanya.

Sementara itu ia mengatakan sebetulnya kajian mengenai lalu lintas Solo sudah dilakukan sejak dulu. Bahkan, lanjutnya, dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan Solo akan menghadapi kepadatan lalu lintas hingga cukup parah.

"Kalau trafiknya sudah terjadi stuck, inflasi, distribusi pangan, wisata akan terpengaruh sekali. Hati-hati sekali masalah trafik ini," katanya.

Ia mengatakan pengadaan jalan lingkar tersebut hanya menjadi salah satu dari banyak solusi yang disiapkan pemerintah dalam menghadapi kepadatan lalu lintas di dalam kota maupun titik keluar dan masuk ke kota.

"Kami memutuskan sesuatu kan dengan kajian, jalan lingkar itu hanya salah satu solusi, belum tambahan flyover, pelebaran jalan. Kalau bikin koridor yang total sekalian, termasuk pedestrian dilebarkan," katanya.

Ia mengatakan yang dilakukan oleh Pemkot Surakarta demi kenyamanan masyarakat luas.

"Solusi sudah kami berikan semua, transportasi umum sudah terintegrasi, feeder (kendaraan umum pengumpan), BST, yang lain-lain harus kami garap semua," katanya.