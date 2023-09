GIIAS 2022 Representasikan Masa Depan Cerah Industri Otomotif Indonesia

Penyelenggaraan GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) The Series tahun ini akan kembali berlangsung pada semester kedua 2022.

Rangkaian GIIAS The Series akan dimulai pada 11-21 Agustus 2022 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) di BSD City, Tangerang. Kemudian dilanjutkan dengan penyelenggaraan GIIAS Surabaya, GIIAS Medan, dan GIIAS Makassar.

Seperti penyelenggaraan GIIAS sebelumnya, GAIKINDO mengusung sebuah tema positif untuk industri otomotif Indonesia. Melalui tema The Future is Bright yang diusung pada penyelenggaraan GIIAS 2022, diharapkan dapat menyampaikan keyakinan GAIKINDO bahwa industri otomotif Indonesia memiliki masa depan yang cerah, akan terus tumbuh, berkembang, menyongsong berbagai inovasi teknologi di masa depan.

Keyakinan GAIKINDO akan masa depan cerah untuk industri otomotif Indonesia didasari oleh beberapa faktor. Terus teratasinya pandemi COVID-19 di Indonesia, telah menciptakan suasana yang semakin kondusif.

Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam memberikan pelonggaran untuk kegiatan aktivitas masyarakat, telah memicu pergerakan ekonomi dan kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB). Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 diprediksi dapat mencapai 5,17 persen, hal tersebut diharapkan dapat memicu kenaikan permintaan pasar akan kendaraan yang memberikan dampak positif pada industri otomotif Indonesia serta industri pendukungnya.

Ketua Umum GAIKINDO Yohannes Nangoi mengungkapkan bahwa GAIKINDO berkomitmen untuk selalu mendorong pertumbuhan industri otomotif Indonesia. Salah satu upayanya adalah dengan penyelenggaraan GIIAS 2022.

"Pameran ini akan menjadi momen positif yang harus dimanfaatkan dengan baik, catatan pencapaian industri otomotif Indonesia yang terus membaik harus terus didorong, salah satu upaya GAIKINDO adalah lewat penyelenggaraan GIIAS, yang akan merepresentasikan tumbuh kembang industri otomotif Indonesia menuju masa depan, yang kami yakini sangat cerah," tuturnya.

Ia juga menekankan bahwa dorongan GAIKINDO untuk industri otomotif Indonesia juga akan hadir lewat GIIAS The Series. "Kami akan fokus untuk mendorong pertumbuhan industri otomotif yang memiliki peran penting pada kota-kota strategis tempat penyelenggaraan GIIAS 2022," imbuhnya.

GIIAS 2022 Representasi Industri Otomotif Indonesia

GIIAS adalah pameran yang mengedepankan teknologi terkini dari seluruh lini otomotif. Sejak penyelenggaraan perdananya pada tahun 2015, GIIAS telah menampilkan inovasi dari industri otomotif Indonesia, mulai dari merek kendaraan penumpang, kendaraan komersial, karoseri, merek sepeda motor, dan juga industri pendukung otomotif lainnya.

Menurut Rizwan Alamsjah, Ketua III, sekaligus Ketua Penyelenggara Pameran GAIKINDO, pada tahun ini GIIAS akan menghadirkan lebih banyak inovasi teknologi.

"Tahun ini GIIAS akan lebih semarak karena menghadirkan lebih banyak inovasi otomotif. Dengan berpartisipasinya beberapa merek kendaraan roda empat baru dan yang akan kembali masuk di pasar Indonesia, tentu akan semakin banyak teknologi dan produk otomotif yang diperkenalkan pada saat berlangsungnya GIIAS 2022," ujarnya.

Hingga saat ini, tercatat puluhan merek kendaraan roda empat, yakni Audi, BMW, Chery, Daihatsu, Honda, Hyundai, Isuzu, KIA, Lexus, Mazda, MG, Mini, Mitsubishi Motors, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota, VW, Wuling, serta dari kendaraan komersial, Hino, Isuzu, Mitsubishi Fuso, dan UD Truck.

GIIAS 2022 juga akan diikuti oleh merek-merek sepeda motor, serta ratusan merek dari industri pendukung telah menyampaikan komitmen untuk mendukung penyelenggaraan GIIAS the Series 2022.

"Tingkat antusiasme peserta yang sangat tinggi dapat dilihat dari besaran area pamer yang digunakan, tahun ini kebutuhan luasan area pamer peserta, bahkan ada yang mencapai 4.000 meter persegi, lebih tinggi dari angka permintaan pada GIIAS di tahun-tahun sebelumnya," jelas Rizwan.

Menurut dia, GIIAS 2022 akan menghadirkan produk dengan teknologi otomotif terbaru dan terbaik, sehingga ajang yang tidak boleh dilewatkan para pecinta otomotif Indonesia.

GIIAS 2022 akan didukung oleh kehadiran sponsor dari berbagai lini industri. Deretan sponsor GIIAS 2022, yaitu Astra Financial akan kembali hadir sebagai sponsor Platinum, bersama FIFGROUP, Astra Credit Company, Toyota Astra Financial, Asuransi Astra, Astra Life, Astra Pay dan MauCash. Dukungan juga diberikan oleh OLX Autos yang kembali sebagai Official Trade in Partner, dan Electrified by Ilectra. Ilectra Motor Group beserta subsidiary-nya, EMI perusahaan yang bergerak di kendaraan listrik.

Tahun ini, GIIAS juga mendapatkan dukungan penuh dari GT Radial, Llumar, dan Protera. Komitmen dari para sponsor diatas turut melengkapi lini industri yang dihadirkan di GIIAS 2022 dan diharapkan akan memberikan dampak positif untuk kemajuan industri otomotif indonesia.

Berikut jadwal GIIAS The Series 2022 yang akan berlangsung pada empat kota strategis Indonesia:

Tangerang: 11-21 Agustus 2022 di ICE BSD CitySurabaya: 14-18 September 2022 di Grand City ConvexMedan: 5-9 October 2022 di Santika Premiere Hotel & ConventionMakassar: 16-20 November 2022 di Celebes Convention Center.