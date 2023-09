GIIAS Medan 2022 Siap Dihelat 5-9 Oktober

GIIAS 2022 The Series kembali berlanjut dan kali ini akan berlangsung di Medan, Sumatera Utara. GIIAS Medan 2022 bakal dihelat pada 5-9 Oktober 2022 di Santika Premiere Hotel & Convention Medan.

Tahun ini, GIIAS The Series telah lebih dulu mencatatkan kesuksesan pada GIIAS 2022 yang berlangsung di BSD-City, Tangerang, dan GIIAS Surabaya. Pelaksanaan GIIAS di Tangerang yang kemudian berlanjut di GIIAS Surabaya telah menghadirkan 39 peluncuran kendaraan baru yang termasuk di antaranya kendaraan listrik. Peluncuran tersebut telah menjadi magnet bagi puluhan hingga ratusan ribu pengunjung di tiap penyelenggaraannya.

Kehadiran GIIAS di Kota Medan diyakini juga akan mencatat kesuksesan, setelah dua tahun tidak terselenggara karena adanya pandemi COVID-19.

Sekretaris Umum GAIKINDO Kukuh Kumara menyatakan bahwa perbaikan pencapaian industri otomotif nasional terus meningkat di provinsi-provinsi berkembang di Indonesia, termasuk di Sumatera Utara.

"Industri otomotif Indonesia terus menunjukkan pergerakan positif, dan GAIKINDO terus mendorong pertumbuhan dan pencapaiannya lewat penyelenggaraan GIIAS diberbagai daerah, termasuk Sumatera Utara, harapannya penyelenggaraan GIIAS Medan, dapat mendorong capaian pertumbuhan penjualan domestik Sumatera Utara," tuturnya.

Menurut Kukuh, GAIKINDO mengusung misi pada setiap penyelenggaraan GIIAS untuk menunjukkan prestasi industri otomotif Indonesia, sekaligus menjadi dorongan untuk pertumbuhannya, dan GAIKINDO meyakini potensi Sumatera Utara yang sangat besar untuk mengembangkan pencapaian pertumbuhan penjualan domestik-nya, yang saat ini berada di posisi 6 dalam pencapaian pertumbuhan penjualan domestik Indonesia periode 2018-2021.

Bawa Atmosfer Kendaraan Masa Depan

GIIAS Medan menjadi agenda penting bagi industri otomotif Indonesia, untuk memperkenalkan model dan teknologi baru dari kendaraan terkini kepada masyarakat Sumatera Utara. Tahun ini GIIAS Medan akan kembali menampilkan teknologi dan produk terbaru, termasuk di antaranya adalah kendaraan listrik, dari merek-merek besar dari industri otomotif global, yang juga menjadi magnet pada penyelenggaraan GIIAS di ICE- BSD Kab. Tangerang, 11-21 Agustus 2022 lalu.

Tahun ini, delapan merek ternama industri otomotif, yakni Daihatsu, DFSK, Honda, Hyundai, Kia, Mitsubishi Motors, Toyota, dan Wuling, akan hadir pada GIIAS Medan 2022 dengan membawa kendaraan-kendaraan dengan teknologi terbaru, termasuk kendaraan bermotor berbasis listrik yang baru saja diluncurkan pada GIIAS 2022 Agustus lalu, akan dipamerkan sepanjang GIIAS Medan 2022.

Kehadiran berbagai inovasi teknologi otomotif, termasuk teknologi kendaraan bermotor listrik, yang dihadirkan pada GIIAS Medan 2022, menjadi bukti GAIKINDO berkomitmen untuk terus memberikan informasi dan edukasi tentang perkembangan industri otomotif Indonesia kepada masyarakat melalui rangkaian GIIAS The Series. Masyarakat dapat merasakan langsung teknologi kendaraan terbaru tersebut di area test drive selama pameran.

"Harapan kami, agar masyarakat Medan dan sekitarnya mendapatkan wawasan baru dengan mencoba langsung kendaraan dengan teknologi terkini, termasuk kendaraan listrik," jelas Kukuh.

Area test drive dan test ride GIIAS Medan 2022 akan meliputi sekeliling Santika Premiere Hotel & Convention Medan, dan para pengunjung dapat mencoba langsung puluhan kendaraan dengan teknologi terkini selama pameran berlangsung.

Astra Financial kembali hadir sebagai platinum sponsor GIIAS Medan 2022. Ini merupakan kali keempat bagi Astra Financial berpartisipasi sebagai platinum sponsor sejak tahun 2018, 2019, dan 2021. Astra Financial bersama sembilan dari 14 unit bisinisnya ikut menyukseskan GIIAS Medan kali ini.

Sembilan unit bisnis tersebut adalah FIFGROUP, Astra Credit Company, Toyota Astra Financial, Asuransi Astra, Astra Life, Astra Pay, dan MauCash, Moxa, dan SEVA.

"Astra Financial bangga dapat mendukung industri otomotif Indonesia dan kembali hadir pada GIIAS 2022 sebagai sponsor Platinum. Sumatera Utara merupakan salah satu pasar otomotif terbesar dan strategis di Indonesia. Oleh sebab itu, Astra Financial berkomitmen senantiasa mendukung perkembangan industri otomotif Sumatera Utara, khususnya dengan menjadi sponsor platinum GIIAS Medan 2022," ucap Willy Winardi, Project Leader Astra Financial - GIIAS Medan 2022.

Selain Astra Financial, GIIAS Medan 2022 juga mendapatkan dukungan penuh dari SuperChallenge sebagai sponsor.