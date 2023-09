Giring Selalu Nyinyiri Anies Baswedan, Dibalas Begini Tanggapan Oleh Personel Nidji

Plt Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesha mendapatkan komentar yang menghebohkan dari salah satu mantan rekannya di Band Nidji, Randy Danistha. Terkait ucapan Giring yang tak rela Anies Baswedan menjadi presiden pada 2024. Padahal, pemilunya saja masih jauh.



Kejadian ini bermula saat akun @ozonmild di media sosial twitter, menyebutkan nama Randy beserta personel Nidji lainnya. Dituliskan, apakah tidak malu punya teman seperti sosok Nidji Ganesha, pasca terjun ke dunia politik.



Kira kira beginilah bunyi kicauan akun @ozonmild tersebut, saat membalas komentar Nidji terkait Anies yang bersumber dari pemberitaan akun@CNNIndonesia; "Kalian gak malu apa @ArieLnidji @DanisthaRandy @adrinidji @rama_nidji @andronidji punya temen orang bego dan stress kaya @Giring_Ganesha?" ungkap kicauan akun @ozonmild, Rabu (21/9/2021).



Tak disangka, Randy membalas kicauan tersebut, dan seolah-olah sudah tidak pernah lagi berhubungan dengan Giring pasca terjun ke dunia politik. "Honestly. I don’t even have his number anymore," balas kicauan akun Randy Danistha, @DanisthaRandy.



Tak tanggung-tanggung, Randy juga mengaku sudah tidak mengenal lagi sosok Giring Ganesha, karena sejak terjun ke dunia politik, ia menilai sosoknya sudah bukan lagi versi yang ia kenal saat membangun karir dalam bermusik. "Gw cuma kenal yang 2002-2012 version lol," balas akun @DanisthaRandy, terkait kicauan akun @ozonmild bahwa apakah dirinya masih mengenal sosok Giring dalam balasannya dari akun @psi_id.