Gitaris Jeff Beck Meninggal Setelah Tertular Meningitis Bakterialis

Musisi Jeff Beck, legenda gitaris band rock asal Inggris The Yardbirds meninggal dunia setelah tubuhnya tertular meningitis bakterialis pada Selasa (10/1/2023) kemarin lusa.

Jeff Beck meninggal dunia pada usia 78 tahun di kediamannya di Surrey, Inggris. Pihak keluarga menuliskan pernyataannya melalui media sosial atas berpulangnya Beck.

"Dengan kesedihan yang mendalam, kami berbagi berita tentang meninggalnya Jeff Beck. Setelah tiba-tiba tertular meningitis bakterialis, dia meninggal dengan tenang kemarin," tulis pernyataan itu.

Diketahui, Jeff Beck merupakan salah satu dari tiga gitaris termahsyur bersama dengan Eric Clapton dan Jimmy Page, yang bermain dalam band The Yardbirds.

Beck telah memenangkan delapan Grammy Awards dan menduduki peringkat kelima dalam daftar 100 Gitaris Terbesar versi Rolling Stone tahun 2015.

Dia juga telah dilantik sebanyak dua kali di Rock and Roll Hall of Fame, sebagai anggota Yardbirds pada tahun 1992 dan sebagai solois pada tahun 2009. The Yardbirds sendiri dibentuk pada tahun 1963 di London. Namun Beck baru bergabung di band tersebut pada tahun 1965 untuk menggantikan Eric Clapton.

Beck muncul di beberapa album Yardbirds, tetapi akhirnya keluar dari band pada tahun 1966. Pada 1967, dia membentuk versi pertama dari The Jeff Beck Group yang menyertakan vokalis Rod Stewart dan gitaris-bassis Ronnie Wood.

Selain The Jeff Beck Group, dia juga membentuk grup Beck, Bogert & Appice. Beck kemudian bersolo karier dengan album "Blow by Blow" pada tahun 1975. Sepanjang karier, Beck juga menjadi kolaborator bersama musisi lain seperti Stevie Wonder dan Buddy Guy hingga Tina Turner dan Mick Jagger.