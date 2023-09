Gol Perdana Asnawi di Ansan Greeners, Gocek Satu Pemain Lalu Lepaskan Tendangan Geledek

Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam mencetak gol pertamanya bersama Ansan Greeners pada pekan ke-26 K-League 2.

Gol Asnawi pada laga Sabtu (23/07/22) malam WIB itu juga memastikan kemenangan Ansan Greeners atas Gimpo Citizen 3-1.

Kemenangan kedua beruntun pertama di musim 2022 ini bukan satu-satunya hal yang patut dirayakan oleh kesebelasan berjuluk The Green Wolves tersebut.

Gol Asnawi Mangkualam tercipta pada menit ke-88. Memanfaatkan umpan K.G Joon, Asnawi yang berdiri di sisi kanan kotak penalti langsung melakukan gerakan cutting inside untuk mencari ruang tembak.

Baca Juga: Pujian untuk Asnawi dan Arhan dari Bek Timnas Argentina

Sepakan kaki kiri Asnawi sempat membentur pemain lain pada akhirnya tetap bersarang di gawang kawalan Lee Sang-wok.

🐺 Ansan fans worldwide, what rating would you give this one?#K리그 | #아스나위​ | #Ewako pic.twitter.com/GLPG8NcMt4

— K League (@kleague) July 23, 2022

Gol cantik pemain 22 tahun inipun langsung menuai pujian dari Pelatih Ansan, Lim Jong-heon.

Butuh 31 pertandingan bagi Asnawi untuk bisa mencetak gol perdanya untuk Ansan setelah mulai membela tim tersebut sejak medio 2021 lalu.

Asnawi Mangkualam saat ini tercatat sebagai pemain Indonesia pertama yang berhasil mencetak gol di Liga Profesional Korea Selatan.

Musim ini, Asnawi Mangkualam tercatat sudah tampil 16 kali membela Ansan Greeners di semua kompetisi.

Sama seperti musim lalu, posisi bermain Asnawi masih kerap berubah mulai dari bek kanan hingga sayap kanan. Selanjutnya, Asnawi dan Ansan Greeners dijadwalkan menghadapi Jeonnam Dragons pada Minggu (31/7/2022) petang WIB