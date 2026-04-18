Hasil Super League: Gol Tunggal Maxwell Bawa Persija Kalahkan PSBS Biak

Gol semata wayang di awal pertandingan Maxwell Souza sudah cukup membawa Persija meraih kemenangan atas PSBS Biak dalam lanjutan Super League pekan ke-28, Sabtu (18/4/2026) malam.

Bertanding di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Maxwell mencetak golnya pada menit ketujuh yang praktis mengokohkan posisi Persija di peringkat ketiga klasemen sementara dengan koleksi 58 poin, terpaut enam poin dari pemuncak Persib Bandung.

Sebaliknya, kekalahan membuat PSBS kian terbenam di dasar klasemen sementara Super League dengan 18 poin dari 28 laga, terpaut tujuh poin dari zona aman.

Jalannya Laga

Persija mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu ketika laga dimulai dan sempat memiliki peluang lewat tembakan Eksel Runtukahu yang masih belum menemui sasaran.

Macan Kemayoran dapat unggul terlebih dahulu pada menit ketujuh setelah umpan Fabio Calonego dapat dikonversikan menjadi gol oleh Maxwell sehingga skor berubah menjadi 1-0.

PSBS berbalik menciptakan peluang dan sempat memiliki peluang lewat tendangan yang dilepaskan Luquinhas, namun bola masih dapat diblok kiper Persija Carlos Eduardo.

Selanjutnya pada babak kedua, Persija kembali memperagakan permainan menyerang, namun upaya yang mereka lakukan masih belum kunjung membuahkan hasil.

Berbagai macam upaya dilakukan Persija untuk menambah keunggulan, namun usaha yang mereka lakukan belum bisa untuk membobol gawang Dimas Galih.

Sementara itu, PSBS tak bisa berbuat banyak untuk mencari gol penyeimbang, namun upaya yang mereka lakukan kerap dihentikan lini pertahanan Persija.

Pada waktu yang tersisa, Persija tetap menunjukkan dominasi dengan menekan lini pertahanan PSBS, namun hingga laga usai, skor 1-0 untuk kemenangan tim tamu tetap bertahan.