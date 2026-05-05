Golkar Ajukan Ambang Batas 5 Persen, Klaim Sudah Dikaji Matang

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Sarmuji di Hotel Pullman Jakarta Central Park, Jakarta Barat, Jumat (29/8/2025).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, M. Sarmuji, mengaku pihaknya mengusulkan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 5 persen pada pemilu mendatang.

Ia mengatakan, usulan itu sedikit lebih tinggi dibanding ambang batas pada pemilu sebelumnya, namun tetap dalam batas yang realistis.

“Untuk ambang batas parlemen kami mengusulkan angka yang moderat saja yaitu 5 persen. Sedikit di atas ambang batas parlemen di pemilu lalu,” kata Sarmuji kepada Inilah.com, Selasa (5/5/2026)

Menurut dia, angka tersebut cukup ideal karena tidak menutup kesempatan partai politik untuk lolos ke parlemen, selama mendapat dukungan dari masyarakat.

“Cukup ideal karena seharusnya semua partai masih punya kesempatan mencapainya, tinggal rakyat yang menjadi penentu,” ujar dia.

Lebih lanjut, Sarmuji menilai kombinasi antara ambang batas parlemen dan ambang batas pembentukan fraksi di DPR akan berdampak positif terhadap efektivitas sistem pemerintahan, khususnya dalam kerangka presidensial.

“Kombinasi ambang batas parlemen dan ambang batas pembentukan fraksi akan membantu sistem pemerintahan presidensial berjalan lebih efektif,” ucapnya.

Ia mengaku, hal strategis yang menyangkut penataan sistem ketatanegaraan tersebut sudah dikaji Golkar jauh-jauh hari.

“Tentu kami mengkaji. Semua hal strategis yang menyangkut penataan sistem ketatanegaraan kami kaji serius,” tutup Sarmuji.

Sebelumnya, Menko Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengusulkan agar jumlah komisi di DPR RI dijadikan acuan ambang batas parlemen bagi partai politik peserta pemilu.

Ia menyebut setiap partai politik perlu memperoleh minimal 13 kursi di DPR RI, sesuai jumlah komisi yang saat ini berjumlah 13.

“Misalnya yang dijadikan acuan adalah berapa komisi yang ada di DPR. Itu seyogianya diatur dalam undang-undang,” kata Yusril.

Menurut Yusril, partai yang tidak mencapai ambang tersebut dapat membentuk koalisi atau bergabung dengan fraksi lain, sehingga tidak ada suara pemilih yang hilang.