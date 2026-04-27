Golkar Minta Pemprov DKI Serius Awasi Peredaran Olahan Ikan Sapu-sapu

Warga mengangkut ikan sapu-sapu saat operasi pembersihan di Sungai Ciliwung, Cililitan, Jakarta, Jumat (17/4/2026). (Foto: Antara/Sulthony Hasanuddin)

Temuan mengejutkan mengenai pengolahan ikan sapu-sapu dari perairan tercemar menjadi bahan baku makanan seperti siomay memicu reaksi keras dari parlemen Kebon Sirih. Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, Andri Santosa, mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera memperketat pengawasan pangan di seluruh wilayah ibu kota.

Andri menilai, praktik penggunaan ikan dari sungai yang terpapar limbah sangat membahayakan kesehatan masyarakat. Ikan sapu-sapu yang diambil dari sungai-sungai Jakarta diduga kuat mengandung konsentrasi logam berat yang tinggi.

Ancaman Logam Berat pada Kesehatan Masyarakat

Menurut Andri, risiko kesehatan yang dipertaruhkan tidak main-main. Mengonsumsi produk pangan yang tercemar limbah sungai dapat berdampak jangka panjang bagi tubuh manusia.

"Ikan sapu-sapu dari perairan tercemar mengandung timbal, merkuri, dan arsenik yang bisa berdampak buruk bagi kesehatan, terutama jika dikonsumsi anak-anak," ujar Andri saat dihubungi Inilah.com, Senin (27/4/2026).

Meski mengapresiasi langkah Satpol PP yang melakukan penindakan dan pemusnahan barang bukti, Andri memberikan catatan kritis. Ia menilai pengawasan yang dilakukan Pemprov DKI saat ini masih bersifat reaktif atau hanya bergerak setelah ada kejadian.

Dorong Pengawasan Rutin Tanpa Tunggu Viral

Andri menegaskan bahwa pengawasan pangan harus dilakukan secara sistematis dan terjadwal, bukan sekadar menunggu adanya temuan di lapangan atau laporan yang viral di media sosial.

Ia mendorong Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) serta Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk lebih proaktif. Keduanya diminta melakukan inspeksi berkala dan uji sampel acak, baik di sentra produksi makanan rumahan maupun pasar-pasar tradisional.

"Pengawasan tidak boleh insidental. Harus ada sistem deteksi dini agar tidak ada celah peredaran," tegasnya.

Urgensi Sertifikasi Keamanan Pangan UMKM

Selain aspek teknis pengawasan, politisi Golkar ini juga mengusulkan adanya penguatan regulasi. Perlu ada larangan tegas mengenai penggunaan ikan sapu-sapu hasil tangkapan sungai untuk konsumsi manusia, lengkap dengan penerapan sanksi yang memberikan efek jera.

Ia juga menekankan pentingnya sertifikasi keamanan pangan bagi pelaku UMKM dan pedagang kaki lima. Hal ini dirasa perlu agar masyarakat memiliki jaminan bahwa makanan yang mereka beli di pinggir jalan telah melalui standar kesehatan yang benar.

Siapkan Solusi Ekonomi bagi Warga Bantaran Kali

Andri menyadari bahwa persoalan ini juga menyentuh aspek ekonomi. Banyak warga bantaran kali yang menggantungkan hidup dengan menangkap ikan tersebut. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah tidak hanya melarang, tapi juga menyiapkan solusi alternatif.

"Harus ada alternatif mata pencaharian, seperti pelatihan kerja atau penyaluran ke sektor resmi, agar masyarakat tetap bisa hidup layak tanpa mengorbankan kesehatan publik," terangnya.

Rencananya, DPRD DKI Jakarta akan membawa persoalan ini ke pembahasan tingkat komisi untuk memastikan penguatan kebijakan serta alokasi anggaran pengawasan pangan yang lebih mumpuni.

Temuan Bahan Baku Siomay di Kali Ciliwung

Kasus ini mencuat setelah Satpol PP DKI Jakarta mengamankan lima pria di kawasan bantaran Kali Ciliwung, Pasar Baru, Jakarta Pusat. Petugas mendapati mereka tengah mengolah daging ikan sapu-sapu untuk dijual ke pengepul sebagai bahan baku siomay.

Berdasarkan pengakuan para pelaku, hasil olahan tersebut rencananya akan dipasarkan ke wilayah Cikarang. Seluruh barang bukti langsung disita dan dimusnahkan guna mencegah dampak kesehatan yang lebih luas di tengah masyarakat.

Dinas KPKP DKI pun telah mengeluarkan peringatan keras bahwa ikan dari perairan tercemar berpotensi mengandung racun timbal dan merkuri yang sangat berbahaya bagi organ dalam manusia.