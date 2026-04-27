Golkar Paling "Pede" soal Usulan KPK, Ingatkan Pentingnya Demokrasi Internal Cegah Dominasi Elite

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI M Sarmuji di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (13/2/2026). (Foto: Inilah.com/Reyhaanah).

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menegaskan partainya tidak melihat adanya persoalan terkait usulan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut dia, mekanisme pergantian kepemimpinan di internal Golkar selama ini berjalan baik tanpa hambatan berarti.

"Golkar tidak menghadapi persoalan ini. Di Golkar alhamdulillah sirkulasi kepemimpinannya berjalan dengan cukup baik," ujar Sarmuji kepada inilah.com saat dihubungi, Senin (27/4/2026).

Ia menyebut, hingga kini belum ada ketua umum di Golkar yang menjabat selama dua periode penuh. Selain itu, relasi antara kekuasaan dan potensi korupsi juga disebut tidak menjadi isu di partai berlambang pohon beringin tersebut.

"Dan Golkar juga enggak ada problem relasi kekuasaan Ketua Umum dengan korupsi," tegasnya.

Sarmuji menambahkan, tantangan yang justru perlu diperkuat oleh partai politik saat ini adalah demokrasi internal. Menurutnya, sistem yang kuat akan mencegah konsentrasi kekuasaan hanya pada segelintir elite.

"Agar kekuasaan tidak hanya bertumpu pada satu dua orang saja, tetapi bertumpu kuat kepada sistem," pungkasnya.

Sebelumnya, KPK mengusulkan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode. Usulan tersebut tertuang dalam kajian tata kelola partai politik yang disusun Direktorat Monitoring KPK.

Dalam kajian itu, KPK menilai belum adanya standar kaderisasi yang terintegrasi di partai politik. Karena itu, pembatasan masa jabatan dianggap penting untuk mendorong regenerasi kepemimpinan.

“Untuk memastikan berjalannya kaderisasi perlu pengaturan batas kepemimpinan ketua umum partai menjadi maksimal 2 kali periode masa kepengurusan,” demikian pernyataan Direktorat Monitoring KPK.

Selain itu, KPK juga mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk menyusun sistem pelaporan kaderisasi partai politik yang terintegrasi dengan bantuan keuangan partai.

“Mendorong partai politik untuk mengimplementasikan putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang minimal threshold pilkada melalui rekrutmen cakada berdasarkan kaderisasi,” jelasnya.

