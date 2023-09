Google Trends Terpopuler 2022: Tragedi Kanjuruhan hingga Eril Ditemukan

Raksasa pencari internet Google kembali merilis Year in Search 2022 yang menggambarkan topik apa saja yang trending di Indonesia pada tahun ini. Data Year in Search 2022 yang trending di Indonesia diperoleh berdasarkan penelusuran sampai dengan 30 November 2022.

"...tahun ini dipenuhi oleh banyak hal yang patut kita syukuri dan banggakan, di mana kreatifitas, ketangguhan, dan persatuan Indonesia sungguh nyata.” ujar Communication Manager Google Indonesia Feliciana Wienathan menggambarkan 2022 bagi Indonesia dalam siaran persnya, Kamis (15/12/2022).

Pada tahun ini Google mengungkap kategori populer berdasarkan Mengapa, Apa, Tokoh, Lirik Lagu, Resep, Film / Serial TV, Peristiwa Nasional, Olahraga, dan daftar utama Tren Penelusuran secara keseluruhan.

Misalnya pada kategori Olahraga, rupanya mampu menunjukkan minat orang Indonesia menjaga kesehatannya.

Hal itu terlihat dari banyaknya orang mencari tipe olahraga, nama penyakit, hingga tempat olahraga terdekat.

Selain topik seputar kesehatan, dalam kategori Mengapa rupanya banyak pencarian terkait dengan kondisi ekonomi nasional maupun global.

Pertanyaan seperti “mengapa harga bbm naik”, arti dari “resesi”, hingga “blt bbm” masuk daftar pencarian yang populer.

Dalam peristiwa nasional ada dua sisi yang dicari masyarakat mulai dari musibah yang menimbulkan duka hingga prestasi yang membawa bangga.

Beberapa tragedi yang paling banyak dicari 2022 di antaranya terkait dengan "Tragedi Kanjuruhan", "Eril ditemukan", hingga "Gempa".

Baca Juga: Inilah Strategi Penjahat Siber yang Menargetkan UMKM Indonesia

Berikut daftar lengkap Year in Search di Indonesia yang dikumpulkan Google pada tahun 2022:

Apa

1) Apa arti Bestie2) Apa itu cepmek3) Artinya Healing4) Apa itu love bombing5) Apa itu kripto6) Apa itu crush7) Anxiety adalah8) Resesi adalah9) Apa itu paytren10) Hepatitis akut

Film/ Serial TV

1) KKN di Desa Penari2) Miracle in Cell No.73) Mencuri Raden Saleh4) Pengabdi Setan 2: Communion5) Kuntilanak 36) Ngeri Ngeri Sedap7) Extraordinary Attorney Woo8) Twenty-Five Twenty-One9) Little Women10) All of Us Are Dead

Lirik Lagu

1) Lirik lagu Hati hati di Jalan2) Lirik lagu Ojo Di Bandingke3) Lirik lagu Glimpse of us4) Lirik lagu Pink Venom5) Lirik lagu Darari Treasure6) Lirik lagu Until I Found You7) Lirik lagu Kisah Sempurna8) Lirik lagu Sang Dewi9) Lirik lagu Made You Look10) Arti lirik Sikok Bagi Duo

Mengapa

1) Mengapa dapat terjadi perbedaan waktu2) Mengapa manusia menciptakan uang3) Mengapa perbedaan itu ada4) Mengapa ada daerah di bumi yang gelap5) Mengapa berang-berang laut berpegangan tangan6) Mengapa berang-berang laut berpegangan tangan7) Mengapa bumi bulat8) Mengapa Rusia dan Ukraina perang9) Mengapa harga bbm naik10) Mengapa minyak goreng langka

Olahraga

1) Olahraga kardio apa saja2) Olahraga dayung3) Anggar olahraga4) Toko peralatan olahraga terdekat5) Aplikasi olahraga gratis6) Olahraga tenis7) Olahraga badminton8) Outfit olahraga9) Makan dulu atau olahraga dulu10) Tempat olahraga terdekat

Peristiwa Nasional

1) Minyak goreng2) Perubahan iklim3) Gempa hari ini4) Gejala omicron5) Kanjuruhan6) Eril ditemukan7) Piala Presiden 20228) Persib9) Holywings10) Lokasi vaksin covid terdekat

Resep

1) Bekal sekolah2) Sambal Bajak3) Bir Pletok4) Thumbprint Cookies5) Nato6) Escargot7) Basreng8) Es Semangka India9) Rolade Ayam10) Kue Bawang

Tokoh

1) Bunda Corla2) Jesse Choi3) Cipung4) Kak Jil5) Farel Prayoga6) Jeje Slebew7) Grace Tahir8) Livy Renata9) Bjorka10) Ferdy Sambo

Tren Keseluruhan

1) Apa arti Bestie2) Citayam Fashion week3) Gempa hari ini4) G205) Deep talk6) Love language7) Gerhana bulan8) BLT BBM9) NFT10) Hepatitis akut