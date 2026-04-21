15 Aplikasi Google Workspace yang Paling Sering Dipakai di Dunia Kerja

Selama masa kuliah banyak mahasiswa yang fokus mengejar nilai dan mengikuti banyak kegiatan agar bisa memiliki portofolio yang lebih bagus.

Semua hal itu memang penting, tetapi ada satu hal yang tidak kalah penting lainnya, yaitu mempelajari alat-alat digital yang umum digunakan dalam dunia kerja, seperti Google Workspace.

Google Workspace adalah aplikasi digital buatan Google yang dirancang untuk membantu berbagai aktivitas, mulai dari komunikasi, pembuatan dokumen, hingga kolaborasi secara online.

Sebagian besar layanannya digunakan dalam dunia kerja karena selain gratis, Google Workspace memiliki fitur-fitur canggih yang memadai untuk pekerjaan.

Aplikasi Google Workspace yang Wajib Diketahui dan Dipelajari

1. Google Docs

Google Docs adalah aplikasi pengolah kata berbasis cloud yang bisa digunakan bagi para penggunanya untuk membuat dan mengedit teks secara langsung di browser.

Aplikasi ini memiliki banyak fitur yang berguna untuk kegiatan kolaborasi, seperti Version History untuk melihat perubahan yang dilakukan oleh rekan setim, Comments untuk melihat ulasan dari rekan, dan masih banyak lainnya.

2. Google Sheets

Google Sheets merupakan aplikasi pengolah data angka yang sangat sering digunakan di dunia kerja untuk manajemen data, analisis finansial, hingga laporan operasional.

Fungsi dan cara kerjanya hampir sama seperti Microsoft Excel, meski ada beberapa rumus dan fitur yang tidak kompatibel.

3. Gmail

Dalam dunia profesional, Gmail menjadi alat yang wajib digunakan untuk mengirim surat elektronik yang bersifat formal, seperti mengirim laporan atau menindaklanjuti keluhan pelanggan.

Di dalamnya terdapat fitur-fitur pendukung untuk membantu kamu mengelola email dengan mudah, seperti Labels, Filters, hingga fitur Schedule Send.

4. Google Drive

Drive merupakan pusat penyimpanan semua file dan aset digital yang kamu gunakan di Google Workspace.

Artinya, setiap dokumen yang dibuat di Google Docs, Google Sheets, hingga Gmail, akan tersimpan dengan baik di Google Drive.

Kamu bisa mengundang orang-orang tertentu untuk melihat dan menjadi kolaborator di dokumen tertentu.

5. Google Calendar

Aplikasi manajemen waktu yang bisa digunakan untuk menjadwalkan rapat, mencatat tenggat waktu, dan mengatur agenda harian.

Di dalam dunia kerja, aplikasi ini wajib digunakan karena bisa sebagai pengingat dan membantu kamu disiplin terhadap jadwal dan pekerjaan yang telah ditentukan.

6. Google Meet

Aplikasi konferensi video untuk mengadakan rapat tatap muka secara virtual.

Di dalamnya terdapat banyak fitur menarik, seperti Screen Sharing untuk presentasi, pengaturan latar belakang agar tetap terlihat profesional, hingga penggunaan Chat dan mengirim dokumen di dalam rapat.

7. Google Keep

Merupakan aplikasi pencatat sederhana dari Google yang bisa digunakan untuk mencatat poin-poin penting saat rapat atau menyimpan ide.

Di dalamnya juga terdapat fitur pengingat berbasis lokasi dan waktu agar kamu tidak lupa untuk mengerjakan tugas-tugas penting.

8. Google Chat

Google Chat didesain secara khusus untuk komunikasi tim di lingkungan kantor agar lebih formal.

Fitur didalamnya hampir sama seperti aplikasi pesan instan pribadi, tetapi setiap dokumen dan riwayat chat di dalamnya akan secara langsung terdokumentasi dan tersimpan di Google Drive.

9. Google Sites

Aplikasi yang memungkinan kamu membuat situs web sederhana tanpa perlu memiliki kemampuan pemrograman.

Google Sites memang tidak selalu digunakan, tetapi tidak ada salahnya untuk mempelajarinya.

10. Google Tasks

Google Tasks adalah aplikasi daftar tugas sederhana yang terintegrasi langsung dengan Gmail dan Calendar.

Fungsinya sudah jelas, yaitu untuk memastikan kamu tidak melewatkan pekerjaan yang penting.

11. Google Jamboard

Jamboard merupakan papan tulis digital yang bisa digunakan untuk membuat catatan tempel digital, menggambar skema, dan menyusun ide bersama rekan kerja.

12. Google Contacts

Aplikasi yang berfungsi untuk mengelola dan menyimpan daftar kontak klien, vendor, dan rekan kerja yang tersimpan di Drive.

13. Google Forms

Aplikasi yang digunakan untuk menyebar kuesioner kepada pelanggan untuk mengumpulkan informasi secara cepat dan tertarget.

Seluruh data yang masuk melalui Forms secara otomatis tersinkronisasi ke Google Sheets, sehingga memudahkan kamu untuk menganalisis data tanpa perlu input manual.

14. Google Slides

Aplikasi yang digunakan untuk membuat presentasi visual yang profesional untuk rapat internal maupun bertemu klien.

Di dalamnya terdapat banyak fitur-fitur canggih, seperti menyisipkan video, diagram, hingga fitur presentasi jarak jauh melalui Google Meet atau platform lainnya.

15. Gemini

Aplikasi Gemini bisa dibilang masuk ke dalam ekosistem Google Workspace, tetapi posisinya sebagai “asisten cerdas”.

Aplikasi ini telah terintegrasi ke berbagai aplikasi bawaan Google, seperti Google Docs, Sheets, Slides, hingga Gmail.

Fungsinya adalah untuk membantu pengguna menulis draf, merangkum dokumen panjang, hingga membuat formula rumit.