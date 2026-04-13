Gosip Fusi NasDem-Gerindra Bikin Saan Mustopa Melongo

Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (10/2/2026). (Foto: Inilah.com/ Reyhaanah A)

Ukuran Font Kecil Besar

Wakil Ketua DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem, Saan Mustopa, merespons kabar mengenai kemungkinan merger atau fusi antara Partai NasDem dan Partai Gerindra.

"Ya, ini juga saya baru kaget juga ya, baru mencuat terkait dengan soal isu fusi ya. Dalam bahasa politik itu kan fusi ya, bukan merger, bukan akuisisi ya, fusi. Apa, Gerindra, NasDem," ujar Saan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (13/4/2026).

Saan menjelaskan bahwa konsep fusi partai bukan hal baru dalam politik Indonesia. Ia menyinggung peristiwa pada 1973, ketika sejumlah partai politik dilebur menjadi tiga kekuatan besar.

"Tapi juga terkait dengan apa isu itu, banyak hal. Kalau tahun 73, situasi dan konteks kebangsaannya kan memang, iklimnya, situasinya, konteksnya mungkin memungkinkan. Tapi dalam perkembangannya ketika misalnya ada ide, gagasan, terkait dengan fusi, walaupun perlu dipertimbangkan dan dipikirkan, tapi kan juga ada hal-hal lain yang memang harus menjadi pikiran bersama," kata dia.

Menurutnya, sejumlah aspek penting perlu diperhatikan jika wacana fusi benar-benar ingin diwujudkan, termasuk ideologi dan identitas masing-masing partai.

"Misalnya terkait dengan soal konteks ideologi, konteks identitas, eksistensi partai, karena membangun atau mendirikan partai itu, para pendiri partai masing-masing, tentu punya idealisme, punya ide, punya gagasan, ideologi dalam konteks yang berbeda-beda," tambah dia.

Saan menegaskan, hingga saat ini Partai NasDem masih berfokus pada penguatan internal, mulai dari konsolidasi organisasi hingga pembentukan struktur partai di berbagai tingkatan.

"Karena kita sekarang masih fokus mengkonsolidasikan internal kita, membangun struktur partai, konsolidasi partai, baik tingkat nasional, di tingkat wilayah, maupun di tingkat daerah. Jadi kita lagi mengintensifikasi terkait dengan konsolidasi dan pembentukan struktur partai sampai ke tingkat DPRt. Jadi itu fokus kita hari ini. Jadi terkait dengan soal wacana fusi itu, itu belum menjadi pembicaraan di internal secara lebih mendalam," tegasnya.

Saat ditanya apakah pertemuan antara Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh pada Februari lalu berkaitan dengan isu tersebut, Saan mengaku tidak mengetahui secara pasti.

"Saya tidak tahu persis ya, terkait dengan soal pertemuan. Apalagi terkait dengan soal substansi dari pertemuan tersebut, apa saja yang dibicarakan. Kalau soal pertemuan antara Ketua Umum ya, Pak Surya dengan Presiden Pak Prabowo, mungkin saja itu ada karena memang NasDem bagian dari partai koalisi," tuturnya.

Sebelumnya, isu fusi kedua partai sempat mencuat dalam forum rapat kerja Komisi XIII DPR bersama Kepala BPIP Yudian Wahyudi.

Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya sempat melontarkan candaan mengenai kemungkinan Partai NasDem dan Partai Gerindra melakukan merger.

Peristiwa itu terjadi saat Willy mempersilakan anggota Fraksi Gerindra atau NasDem untuk berbicara setelah Fraksi Golkar.

Melihat anggota dari kedua fraksi duduk berdampingan, Willy pun berseloroh.

"Atau mau merger NasDem dengan Gerindra? Karena duduknya sudah sebelahan," ucap Willy sambil tertawa.

Ia juga berkelakar bahwa kursi kosong di antara keduanya berfungsi sebagai penghubung antarpartai.

"Ha? Ya kursi kosong itu bridging, Pak. Silakan," ujar Willy.

Setelah salah satu anggota menyampaikan pendapat, Willy kembali melontarkan candaan dengan menyinggung lokasi markas kedua partai.

"Lanjut sebelahnya sahut-menyahut, dari Gondangdia ke Brawijaya, dari Gondangdia ke Kertanegara," ujar Willy.

Candaan tersebut disambut tawa oleh anggota dewan lainnya sebelum rapat kembali dilanjutkan.